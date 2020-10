Ci aspettavamo l'ultima volata di questo Giro d'Italia, ma ci siamo trovati una doppia polemica. Prima i corridori (alcuni di loro) che volevano un chilometraggio più corto della tappa - perché la frazione era troppo lunga - poi quella in gruppo tra le squadre dei velocisti, con Sagan che non voleva regalare la solita vittoria a Démare. Insomma, è venuta fuori una tappa di 124 km che è stata una battaglia per i soli 14 corridori che hanno tentato la fuga, col gruppo arrivato "tranquillo” a più di 11 minuti di ritardo. Nella fuga si sono fiondati anche Jacopo Mosca e Giovanni Carboni, ma a spuntarla è stato Cerny che ha colto il suo primo successo in un Grande Giro. Buona vittoria per gli uomini della CCC che possono salutare il grande ciclismo con una frazione comunque prestigiosa visto che siamo al Giro. È la vigilia della tempesta che vedremo domani? Ecco, speriamo che la tappa di transizione di oggi sia di buon auspicio per la battaglia di domani. Kelderman, Geoghegan Hart e Hindley sono racchiusi in una manciata di secondi (15'') e c'è una maglia rosa ancora da conquistare.

Tra i due litiganti gode Cerny: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Josef Cerny 2h30'40'' 2. Victor Campenaerts +18'' 3. Jacopo Mosca +26'' 4. Simon Clarke +26'' 5. Iljo Keisse +26'' 6. Sander Armée +26'' 7. Albert Torres +1'10'' 8. Simon Pellaud +1'10'' 9. Giovanni Carboni +1'10'' 10. Alex Dowsett +1'10''

14 in fuga: ci sono Carboni e Mosca

Tappa molto travagliata che vede la sua partenza da Abbiategrasso per un totale di 124,5 km fino alla volata di Asti. Al km 0 parte la solita fuga con l'azione di Pellaud (Androni), seguito da Campenaerts (NTT) e Cerny (CCC). Si aggiungono poi altri 11 corridori: all'attacco vanno anche Clarke e Morton (Education First), Haas e Mathis (Cofidis), Keisse (Deceuninck Quick Step), van Empel (Vini Zabù-KTM), Carboni (Bardiani), Mosca (Trek Segafredo), Armée (Lotto Soudal), Albert Torres (Movistar) e Dowsett (Israel), già vincitore della tappa di Vieste. Pellaud fa suo il traguardo volante e quindi niente punti per Sagan e Démare.

Sagan molla, nessuno si prende la responsabilità di tirare

È la Bora Hansgrohe a fare l'andatura per tenere controllata la fuga, che ha poco più di un minuto di vantaggio. Ma, dal nulla, Sagan chiede ai suoi di rialzarsi ai -57 km dal traguardo. Il perché? Sagan non voleva regalare un'altra vittoria a Démare come già capitato in questo Giro d'Italia. Nessuno si prende la responsabilità di fare l'andatura e dopo qualche km la fuga vola a 5 minuti di vantaggio. Davanti, invece, cominciano gli scatti con Pellaud che fa in tempo a prendersi il secondo traguardo volante. Ai -21,5 dal traguardo, però, parte da solo Cerny che in pratica fa una cronometro individuale fino all'arrivo di Asti.

Niente volata al Giro! Sagan non vuole regalare la vittoria a Démare

Cerny in solitaria, Démare a ciclamino

Cerny va su deciso e guadagna in pochi km 20''. Dietro perde le ruote Pellaud, ma rientra Keisse ma non ci sono cambi regolari per andare a riprendere il ceco. Cerny si attesta su un vantaggio di 30'' e arriva in solitaria sul traguardo di Asti. Campenaerts si piazza 2° dopo essere partito all'altezza dell'ultimo km, mentre Jacopo Mosca vince la volata per il 3° posto. Il gruppo arriva con un ritardo di 11'43''. L'unico che festeggia è Arnaud Démare che ha chiuso matematicamente il discorso maglia ciclamino.

Vegni: "Qualcuno riceverà una lettera dall'avvocato"

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Wilco Kelderman 80h29'19'' 2. Jai Hindley +12'' 3. Tao Geoghegan Hart +15'' 4. Pello Bilbao +1'19'' 5. João Almeida +2'16'' 6. Jakob Fuglsang +3'59'' 7. Patrik Konrad +5'40'' 8. Vincenzo Nibali +5'47'' 9. Fausto Masnada +6'46'' 10. Hermann Pernsteiner +7'23'' 11. Rafal Majka +7'28'' 12. Domenico Pozzovivo +9'34'' 13. Sergio Samitier +26'12'' 14. Brandon McNulty +33'12'' 15. James Knox +34'49''

