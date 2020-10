Delle tante polemiche scaturite negli ultimi giorni , riguardo la fantomatica Bolla inefficiente al Giro d'Italia, anche Thomas De Gendt si era unito al coro, esternando la sua diffidenza sulla Corsa Rosa . Anzi, il corridore della Lotto Soudal aveva parlato di “organizzazione che nascondeva i fatti” dopo la notizia dei 17 agenti positivi. Lo stesso corridore belga, però, non sapeva che gli agenti coinvolti fossero al Giro-E, un progetto solo parallelo a quello del Giro d'Italia.

Per chiarire la mia intervista di ieri prima della partenza della tappa, la notizia del 17 poliziotti positivi è arrivata 2 ore prima della partenza di noi corridori. In quel momento non c'erano ancora dichiarazioni ufficiali da parte di RCS. Questo mi ha dato l'impressione che stessero cercando di "nascondere" i risultati dei tamponi positivi