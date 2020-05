Nella notte del 13 maggio 1909 prese il via, da Piazzale Loreto a Milano, la prima edizione del Giro d'Italia: la Corsa Rosa si sviluppò attraverso 8 tappe estenuanti che scesero verso sud fino a Napoli e fu vinta da Luigi Ganna, della squadra Atala.

Quella posticipata a ottobre per l'emergenza coronavirus è la 103esima edizione della Corsa Rosa, ma la nascita del Giro d'Italia si perde ormai tra le nebbie del primo decennio del secolo scorso. Il percorso inaugurale della grande corsa a tappe lungo lo Stivale fu molto differente da quello cui siamo abituati oggi: soltanto 8 tappe (contro le 21 odierne), ma lunghissime ed estenuanti, con partenza da Piazzale Loreto, a Milano.

Il Giro d'Italia 1909: corridori fermi a un punto di controllo a Rimini Credit Foto Imago

Giro d'Italia La Movistar snobba il Giro d'Italia 2020: Valverde, Soler e Mas concentrati su Tour e Vuelta 23/05/2020 A 17:28

Cominciato nella notte del 13 maggio 1909, il Giro toccò Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino per 2.447,9 km complessivi, ma le frazioni erano così lunghe che, tra una e l'altra, si osservavano uno o due giorni di riposo. La più breve fu l'ultima, da 206 km, da Torino e Milano, ma in ben quattro occasioni si superarono ampiamente i 300: la tappa inaugurale, da Milano a Bologna, impegnò i corridori per 397 km, e quella successiva, con traguardo a Chieti, per 378,5.

Tappa Giorno Percorso KM Vincitore 1 13 maggio Milano - Bologna 397 Dario Beni 2 16 maggio Bologna - Chieti 378,5 Giovanni Cuniolo 3 18 maggio Chieti - Napoli 242,8 Giovanni Rossignoli 4 20 maggio Napoli - Roma 228,1 Luigi Ganna 5 23 maggio Roma - Firenze 346,5 Luigi Ganna 6 25 maggio Firenze - Genova 294,1 Giovanni Rossignoli 7 27 maggio Genova - Torino 354,9 Luigi Ganna 8 30 maggio Torino - Milano 206 Dario Beni

Eberardo Pavesi, Carlo Galetti e Luigi Ganna al termine della seconda tappa del Giro d'Italia 1909, da Bologna a Chieti Credit Foto Imago

Dei 127 partecipanti, soltanto 49 completarono la corsa: il successo andò a Luigi Ganna (già vincitore della Milano-Sanremo in quello stesso anno) della squadra Atala, che si piazzò davanti a Carlo Galetti (Rudge Whitwort) e a Giovanni Rossignoli (Bianchi). La classifica generale venne stilata contando i piazzamenti nelle singole tappe e non il tempo complessivo di percorrenza: se così fosse stato, infatti, avrebbe stravinto Giovanni Rossignoli.

Rileggi tutte le puntate di Giro Rewind

Puntata 1 - 89 anni fa il poderoso sprint di Learco Guerra per vestire la prima maglia rosa

Puntata 2 - Una maglia rosa che sbuca dalla tormenta. Quando Nibali diventò uno dei più grandi

Puntata 4 - Il colpo di reni di Cipollini per il record, Super Mario fa 42 e supera Binda

Puntata 5 - Quando il gregario diventa campione. La vittoria di Magrini a Montefiascone nel 1983

Puntata 6 - La rimonta perfetta di Nibali nel 2016. Mai dare per battuto un campionissimo

Play Icon WATCH Il Magro racconta: la semplicità di Vincenzo Nibali, un campione rimasto umile 00:05:49

Giro d'Italia Giro Rewind: la rimonta perfetta di Nibali nel 2016. Mai dare per battuto un campionissimo 22/05/2020 A 16:28