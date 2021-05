Brutta caduta per De Marchi! Deve lasciare il Giro in ambulanza

De Marchi è sempre stato cosciente, ma riportato un trauma toracico oltre alla frattura della clavicola destra e sei fratture costali. In seguito alle TAC sono stati esclusi danni cerebrali, ma è stata riscontrata anche la frattura di due vertebre toraciche. Un vero peccato per il corridore friulano che, dopo il 2° posto di Sestola, cercava di chiudere il suo Giro d'Italia con almeno una vittoria tappa considerando che non ha mai centrato un successo alla Corsa Rosa.

Giornata un po' da dimenticare per la Israel visto che si è ritirato anche Dowsett per problemi stomacali. La formazione israeliana è rimasta con soli 5 corridori: Daniel Martin, Patrick Bevin, Matthias Brändle, Davide Cimolai e Guy Niv.

