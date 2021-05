tra poco il report completo...

16 in fuga: si ritirano De Marchi e Soler

Anche oggi è difficile prendere la fuga, con il gruppo che riassorbe tutti i tentativi nei primi 70 km di gara. Si registrano anche tante cadute, tra i coinvolti anche Marc Soler e Alessandro De Marchi che sono costretti al ritiro. Prima del traguardo volante di Sesto Fiorentino, parte la fuga con 16 corridori all'attacco, tra questi ci sono anche gli italiani Diego Ulissi, Giovanni Visconti, Vincenzo Albanese, Simone Petilli, Andrea Vendrame, Simone Ravanelli e Gianluca Brambilla. Non riesce ad entrarci Sagan per i punti della maglia ciclamino, ce la fa invece Bouchard che incrementa il vantaggio in classifica scalatori grazie al suo passaggio sul Monte Morello. La Ineos di Bernal lascia fare e proprio dopo il primo GPM, il gruppo finisce a 8 minuti di ritardo. Bouchard passa per primo anche sul secondo e il terzo GPM di giornata, mentre in gruppo non accade nulla con Bernal che controlla la situazione.

