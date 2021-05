tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Taco van der Hoorn 4h21'29'' 2. Davide Cimolai +4'' 3. Peter Sagan +4'' 4. Elia Viviani +4'' 5. Patrick Bevin +4'' 6. Gianni Vermeersch +4'' 7. Fernando Gaviria +4'' 8. Alberto Bettiol +4'' 9. Stefano Oldani +4'' 10. Jacopo Mosca +4''

Classifiche e risultati

8 in fuga: ci sono Zoccarato, Albanese e Rivi

Fuga corposa con 8 corridori all'attacco: ci sono Gougeard (AG2R Citroën), Pellaud e Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizané), Albanese e Rivi (Eolo Kometa), van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e van den Berg (Groupama-FDJ). La fuga prende anche 6 minuti, ci pensa però la Bora Hansgrohe di Sagan a ridurre il vantaggio, mentre sembra in difficoltà Caleb Ewan che si trova già in fondo al gruppo. Pellaud vince il primo traguardo volante, poi Albanese vince il primo GPM assicurandosi la maglia azzurra di miglior scalatore per un altro giorno.

Albanese ancora primo al Gpm: rimane sua la maglia azzurra

La Bora Hansgrohe fa fuori tanti velocisti

Continua il forcing della Bora Hansgrohe, tanto che Groenewegen si stacca sulla salita di Castino. Non è l'unico: perdono le ruote del gruppo anche Caleb Ewan, Merlier e Dekker. Sulla salita di Manera tocca a Nizzolo staccarsi dal gruppo dei big. Davanti però provano a resistere: Albanese si prende un altro GPM, mentre Pellaud riesce a resistere fino al traguardo volante di Guarene posta su una vera e propria salita.

Discesa tosta: Ponomar rischia grosso, Belletti cade

Ciccone ci prova, ma arriva in solitaria van der Hoorn

La Bora prova a ridurre il margine con Matteo Fabbro, ma da dietro partono Gallopin seguito da Ciccone. Una vera e propria azione quella dell'abruzzese che prova a rifarsi dopo la cronometro - da dimenticare - di Torino. L'azione del duo sembra redditizia, perché dietro faticano a riorganizzarsi. A questo punto ci credono anche i due davanti, ma van der Hoorn ne ha di più e a 8 km dal traguardo stacca Pellaud e se ne va. Tocca all'UAE Emirates di Gaviria lavorare: Conti e Ulissi fanno rientrare il gruppo su Gallopin e Ciccone, ma non su van der Hoorn che entra all'ultimo km con ancora 15'' di margine. I conti non tornano e l'olandese riesce a trionfare in solitaria. È volata solo per il 2° posto con Cimolai che batte Sagan, Viviani e Bevin. Che chance sprecata per molti corridori del gruppo.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Filippo Ganna 8h51'26'' 2. Tobias Foss +16'' 3. Remco Evenepoel +20'' 4. João Almeida +20'' 5. Rémi Cavagna +21'' 6. Gianni Moscon +26'' 7. Aleksandr Vlasov +27'' 8. Alberto Bettiol +29'' 9. Jonathan Castroviejo +30'' 10. Diego Ulissi +32''

