Giro d'Italia, ma i campioni sono sempre chiamati in causa. È giorno anche di conferenze stampa e non sono mancate le domande per Egan Bernal, Ineos Grenadiers. Ben oltre il Giro. Chi sogna la doppietta col Tour, chi sogna la doppietta con l'oro olimpico di Tokyo. Ma Bernal è sicuro di non fare la Grande Boucle, e non certo della sua presenza alle Olimpiadi... Conta solo finire bene il Giro! È il giorno di riposo al, ma i campioni sono sempre chiamati in causa. È giorno anche di conferenze stampa e non sono mancate le domande per leader indiscusso di questo Giro d'Italia. Dopo la vittoria di Cortina , con il colombiano che ha fatto il vuoto sul Giau ( con tanto di record di scalata ), ci si chiede fin dove possa arrivare il corridore della. Ben oltre il Giro. Chi sogna la doppietta col Tour, chi sogna la doppietta con l'oro olimpico di Tokyo. Ma Bernal è sicuro di non fare la, e non certo della sua presenza alle Olimpiadi... Conta solo finire bene il Giro!

Bernal sulle Olimpiadi

Non sono sicuro di andare. È un punto interrogativo. Ci andrò solo se sarò pienamente competitivo. Sto spendendo già molte energie qui al Giro d'Italia. Non so se andrò ai Giochi, con quello che comporta la fatica di preparare questo appuntamento. Devo pensare alla mia salute. Se sarà troppo rischio, non ci andrò. Non rifiuto la possibilità di andarci, ma sarà complicato. Preferisco finire bene il Giro. Vedremo come si riprenderà il mio corpo e prenderemo la decisione. Potrei fare la Vuelta

E quindi il Tour...

Non credo che sarà al Tour, no non lo farò. Fare Giro e Tour nello stesso anno è molto difficile. E abbiamo già un'ottima squadra in Francia che proverà a fare il meglio. Doppietta Giro+Tour? Non lo so se si possono fare. Il Giro e il Tour sono molto diversi. Dipende anche dal percorso e dagli obiettivi che si è posta la squadra. Per ora voglio solo concentrarmi sulle prossime tappe di questo Giro d'Italia

