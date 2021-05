Niente da fare. Non vuole arrivare la vittoria italiana in volata, nonostante il grande lavoro di Elia Viviani e Giacomo Nizzolo e delle rispettive squadre. Dopo il successo di Merlier a Novara, tocca a Caleb Ewan prendersi lo sprint di Cattolica. L'australiano aveva fatto lavorare tutta la squadra già a 100 km dal traguardo, rimanendo con un solo compagno di squadra a 2 km dall'arrivo. Poco male visto lo spunto dell'australiano, che negli ultimi metri è riuscito nella rimonta su Viviani prima e Nizzolo poi. 4° posto ed ennesimo piazzamento per Peter Sagan. Occhio alle tante cadute: a terra Pavel Sivakov e Mikel Landa. I due riescono a finire la tappa ma, se ripartiranno domani, hanno già detto addio alla loro classifica generale.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Caleb Ewan 4h07'01'' 2. Giacomo Nizzolo st 3. Elia Viviani st 4. Peter Sagan st 5. Fernando Gaviria st 6. Matteo Moschetti st 7. Andrea Pasqualon st 8. Dylan Groenewegen st 9. Manuel Belletti st 10. Davide Cimolai st

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Nizzolo, ennesimo 2° posto: vince Ewan: rivivi la volata

Classifiche e risultati

Fuga subito neutralizzata, ripartono Pellaud e Gabburo

Tappa totalmente pianeggiante, ma c'è comunque un tentativo di fuga operato da Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec) e Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè). I due prendono anche 5 minuti di vantaggio, ma il vento impone alle squadre di velocizzare l'andatura per non rischiare. Ecco che il margine dei battistrada viene neutralizzato appena dopo il traguardo volante di Imola, vinto da Tagliani (con Gaviria 3°). Si respira grande tensione in gruppo, nessuno parte ma ai -68,5 km ecco un nuovo tentativo: ancora un corridore dell'Androni e della Bardiani. Partono Simon Pellaud e Davide Gabburo, anche loro a caccia di km di fuga e punti per la classifica dei traguardi volanti.

Tante cadute: a terra Mikel Landa

Dietro c'è la Lotto Soudal a spingere il gruppo, segnale che Caleb Ewan ha recuperato dopo le prime tappe molto deludenti. Ai -23 km parte anche Gougeard che in poche pedalate riprende i due di testa Pellaud e Gabburo. Occhio alle cadute: ai -15,5 km finisce a terra Sivakov, compagno di squadra di Bernal, a terra ai -9 anche Fiorelli, velocista della Bardiani, e Goossens, membro del treno della Lotto Soudal. Ai -5 ne fanno le spese anche la maglia azzurra di Dombrowski e uno dei big di questo Giro d'Italia: Mikel Landa.

Vince Caleb Ewan: ennesimo 2° posto per Nizzolo

Caleb Ewan resta con un solo uomo già ai -2 km, ma niente è ancora perduto. La Bora Hansgrohe aziona il treno, ma Consonni fa partire la volata per Viviani. Esce molto bene Nizzolo, ma da dietro rimonta a doppia velocità Caleb Ewan che fa 4 al Giro d'Italia. Per Nizzolo ennesimo 2° posto al Giro, è l'11° in carriera. Si piazza anche Sagan che fa 4°.

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07