Egan Bernal. Qualcuno potrà davvero scalzarlo dal trono? Ci siamo! È il momento della verità al Giro d'Italia, con la tappa regina di questa edizione che presenta i GPM di Crosetta, Fedaia, Pordoi (la Cima Coppi di questa edizione) e il Giau. Chi vuole la maglia rosa si faccia avanti anche se finora c'è stato il dominio incontrastato di. Qualcuno potrà davvero scalzarlo dal trono?

Il percorso della 16a tappa

È la tappa regina di questo Giro d'Italia, con 5700 metri di dislivello in 212 km e, soprattutto, il Passo Pordoi che sarà la Cima Coppi. La cima più alta di questa edizione, con i suoi 2239 metri di altezza. Si comincia subito a salire con il GPM di 1a categoria della Crosetta (1118), poi Passo Fedaia di 1a categoria (2057) - che consegnò la maglia rosa a Pantani nel 1998 - e il Passo Pordoi partendo da Canazei (in palio punti dubbi per chi cerca la vittoria nella classifica scalatori). Non finisce qui perché dopo una dura discesa, si scalerà anche il Passo Giau (2233). Scollinamento a 17,5 km dal traguardo, poi discesa molto tecnica fino al traguardo di Cortina d'Ampezzo (città olimpica del 2026). Ai -1,5 km, superato il ponte sul Boite, la strada riprende a salire con pendenze "dolci" a massimo il 5%. Chi vuole vincere il Giro si faccia avanti.

GPM e pendenze:

-La Crosetta di 1a categoria (a quota 1118 metri) - salita di 11,6 km al 7,1%, max 11%;

-Passo Fedaia di 1a categoria (a quota 2057 metri) - salita di 14 km al 7,6%, max 18%;

-Passo Pordoi "Cima Coppi" (a quota 2239 metri) - salita di 11,8 km al 6,8%, max 10%;

-Passo Giau di 1a categoria (a quota 2233 metri) - salita di 9,9 km al 9,3%, max 14%;

Bernal: "Devo pensare a recuperare, mi dispiace per Buchmann"

Giro 2021, tappa 16: Sacile-Cortina d'Ampezzo, percorso in 3D

I favoriti della 16a tappa

I favoriti, anche secondo le quote degli scommettitori, sono gli stessi che si sono sfidati sullo Zoncolan. Egan Bernal che ha dimostrato tutto il suo strapotere sulle salite scalate finora, e Simon Yates che ha dimostrato di essere ancora in partita. Il colombiano potrebbe anche giocare in difesa fino al Pordoi, per poi schierare l'intera squadra sulla salita più dura di giornata. Il britannico dovrà invece farà corsa dura già dal primo GPM. L'approccio alla tappa sarà decisivo. Non è neanche quotato, ma vogliamo comunque aggiungerlo nella lista. Crediamo ancora in Aleksandr Vlasov che, nonostante sia stato lo sconfitto dello Zoncolan, ha ancora delle carte da giocarsi per riaprire il Giro. Degli altri uomini di classifica, chi sarà più pimpante? Hugh Carthy e Bardet non ci hanno stupito positivamente in queste ultime frazioni.

Martinelli (Astana): "Bernal strafavorito, per noi decisivo lunedì"

Formolo, Brambilla e Fabbro hanno le qualità per vincere questa tappa, ma dovranno muoversi sicuramente con anticipo e provare a scalare il Giau già con un certo margine sul gruppo maglia rosa. Sarebbe stata la tappa perfetta per Vincenzo Nibali, abituato a prendersi frazioni come questa, ma negli ultimi giorni il siciliano ha perso un po' di colpi. Nella frazione di Gorizia ha rimediato anche Lato Italia, occhio alle azioni da lontano.hanno le qualità per vincere questa tappa, ma dovranno muoversi sicuramente con anticipo e provare a scalare il Giau già con un certo margine sul gruppo maglia rosa. Sarebbe stata la tappa perfetta per, abituato a prendersi frazioni come questa, ma negli ultimi giorni il siciliano ha perso un po' di colpi. Nella frazione di Gorizia ha rimediato anche una contusione costale dopo una caduta in avvio di tappa.

Nibali, un rientro da Campione: dalla frattura al Giro in 24 giorni

Bouchard, ma il francese potrebbe accontentarsi di arrivare sul Pordoi per mettere fieno in cascina per George Bennett, oltre quel De Gendt che finora non abbiamo mai visto in fuga in questo Giro (siamo un po' preoccupati). E poi, essendo il Giro delle fughe , occhio alla fuga dai primi km. Sicuramente vedremo un tentativo di, ma il francese potrebbe accontentarsi di arrivare sul Pordoi per mettere fieno in cascina per la sua classifica scalatori . Aspettiamo nuovamente, oltre quelche finora non abbiamo mai visto in fuga in questo Giro (siamo un po' preoccupati).

Bernal, Simon Yates *****

Vlasov, Formolo, Fabbro, Daniel Martin, Brambilla ****

Ciccone, João Almeida, Großschartner, Pedrero, Pello Bilbao ***

De Gendt, Bouwman, Evenepoel **

Mollema, Nibali, George Bennett, Molard, Bouchard *

CHI VINCE LA TAPPA REGINA DEL GIRO? Egan Bernal Simon Yates Aleksandr Vlasov Giulio Ciccone Damiano Caruso Hugh Carthy Remco Evenepoel Davide Formolo

Vendrame vince, Bouchard lo applaude: l'abbraccio tra compagni

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

