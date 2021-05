Groenewegen-Dekker, ma era prevedibile Jai Hindley, il Geoghegan Hart. L'australiano era già finito a 17'42'' da Bernal, perdendo in ogni tappa. Il corridore della DSM ha quindi detto addio a causa di un problema al soprasella. Ritiri eccellenti prima della partenza della tappa dello Zoncolan. Ha abbandonato il duo della Jumbo Visma, ma era prevedibile un saluto dello sprinter olandese che avrebbe fatto fatica nel durare le tre settimane dopo 9 mesi di inattività. Dice addio, però, anche uno dei grandi protagonisti della vigilia., il 2° classificato del Giro 2020 , che si contese fino alla crono di Milano la maglia rosa con. L'australiano era già finito a 17'42'' da Bernal, perdendo in ogni tappa. Il corridore della DSM ha quindi detto addio a causa di un

Le parole di Jai Hindley

Ovviamente non volevo terminare il Giro in questo modo. La squadra si è davvero impegnata molto per provare ad aiutarmi, ma la situazione non sta migliorando e non posso davvero continuare. Sono molto deluso, ho lavorato duramente per essere qui e lottare per un posto sul podio per il team, ma non c’è altra opzione. Continuerò a tifare per la squadra da casa, spero di poter tornare presto in azione

Anko Boelens, il fisioterapista della squadra ha spiegato così il problema di Hindley

Jai Hindley ha sofferto parecchio durante gli ultimi giorni di un dolore al soprasella. La sua condizione è peggiorata in maniera significativa dopo l'ultima tappa, nonostante i lavori specifici fatti per questo problema. I suoi livelli di dolore non sono più tollerabili e non può continuare a correre in questo modo. Soprattutto ora che arrivano alcuni giorni durissimi di montagna

Jai Hindley manca quindi l'assalto al Giro, con l'australiano che sperava proprio in questa stagione di mettere a frutto l'esperienza accumulata nel 2020 quando stupì tutti. Diciamo che la sua annata non aveva visto grandi risultati: era arrivato 18° alla Parigi-Nizza, non aveva concluso né la Volta a Catalunya né il Tour of the Alps. DSM che continua a provarci con Romain Bardet che è 11° a 3'29'' da Bernal.

