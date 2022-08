Jai Hindley. L'australiano, Corsa Rosa. Riuscirà a fare doppietta dopo il Giro? Nella storia del ciclismo ce l'hanno fatta solo in tre, con Hindley che vuole entrare anche lui nella storia. La Vuelta è molto diversa rispetto al Giro ( Abbiamo parlato di Roglic , di Evenepoel, di Carapaz, ma non abbiamo ancora sottolineato la presenza a questa Vuelta di un certo. L'australiano, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia , non può non essere inserito nella lista dei favoriti per la conquista della maglia roja e, anzi, per molti è additato come il principale favorito per questa tre settimane. È quello che sta meglio fisicamente, ha una grande squadra a supporto e corre con la testa più sgombra (e matura) dopo il successo alla. Riuscirà a fare doppietta dopo il Giro? Nella storia del ciclismo ce l'hanno fatta solo in tre, con Hindley che vuole entrare anche lui nella storia. La Vuelta è molto diversa rispetto al Giro ( il percorso completo ), ogni giorno si può perdere qualcosa: bisognerà tenere alta la concentrazione ma l'australiano d'Abruzzo ha già lanciato la sfida.

Doppietta Giro+Vuelta: ci sono riusciti solo in 3

Eddy Merckx ci riuscì nel 1973, Giovanni Battaglin nel 1981 e, ultimo, Alberto Contador nel 2008. Questi sono gli unici tre corridori nella storia ad aver fatto doppietta Giro+Vuelta, anche se Alberto Contador è l'unico ad averlo fatto in epoca moderna, col format attuale dei Grandi Giri per intenderci. Ai tempi di Merckx e Battaglin, infatti, la Vuelta si correva tra fine aprile e inizio maggio, non aveva 21 tappe (qualcosina di meno: 17, 18) e veniva considerato quasi come una lunga corsa a tappe di preparazione al Giro d'Italia. Poi, dal 1995, la Vuelta è diventata a tutti gli effetti una corsa a tappe di tre settimane calendarizzata tra fine agosto e settembre. Il Pistolero fece qualcosa di unico nel 2008: presente al Giro d'Italia in extremis, battè Riccò, e a fine estate vinse anche la Vuelta mettendo in fila Leipheimer, Carlos Sastre, Mosquera, Valverde e Joaquim Rodríguez. Hindley riuscirà a fare lo stesso tipo di impresa?

Chi ha fatto doppietta Giro+Vuelta

Corridore Stagione Eddy Merckx 1973 Giovanni Battaglin 1981 Alberto Contador 2008

Hindley è il favorito di questa Vuelta?

Jai Hindley come uno dei favoriti di questa Vuelta. Abbiamo nella startlist i primi 4 dell'ultimo Giro e, per intenderci, Hindley ha battuto i vari Carapaz, Landa e Nibali. È vero, c'è un certo Primoz Roglic ai nastri di partenza, ma lo sloveno non è arrivato a questa edizione Bora Hansgrohe ha dimostrato, sulle salite del Giro, che sarà davvero un osso duro da battere. Beh non possiamo non considerarecome uno dei favoriti di questa Vuelta. Abbiamo nella startlist i primi 4 dell'ultimo Giro e, per intenderci, Hindley ha battuto i vari Carapaz, Landa e Nibali. È vero, c'è un certoai nastri di partenza, ma lo sloveno non è arrivato a questa edizione in perfette condizioni fisiche . Evenepoel è più un punto di domanda che una certezza e poi c'è Simon Yates tra gli altri papabili. La concorrenza c'è ed è agguerrita, ma Hindley è ormai entrato in un'altra dimensione. Già la sua gestione al Giro fu impeccabile, ma dopo quel successo è cresciuto mentalmente. Alla fine sono sempre le gambe a parlare, ci mancherebbe, ma il capitano dellaha dimostrato, sulle salite del Giro, che sarà davvero un osso duro da battere.

Ma c'è un problema di concorrenza interna alla Bora?

C'è però un però. Sulla carta Hindley ha uno squadrone a disposizione, forse la squadra migliore per le salite. Non c'è Buchmann, ma è stato convocato Matteo Fabbro all'ultimo minuto, corridore che in salita può fare la differenza. Ci sono poi Sergio Higuita e Wilco Kelderman. Altra gente 'di classifica'. Ma siamo sicuri che questi corridori si metteranno a disposizione di Hindley? Beh l'australiano e Kelderman sono riusciti a perdere un Giro d'Italia una volta correndosi contro (nel 2020 quando erano in Sunweb) e c'è sempre il rischio che la storia si ripeta. Il Kelderman visto in questi giorni, tra dichiarazioni e incontri con la stampa, sembra voler correre per sé e tentare le sue chance dopo il 4° posto del 2017. È vero che al Giro si è messo a disposizione di Hindley, ma non era al top per pretendere lo scettro. Alla Vuelta ci sarà lo stesso piano partita o Hindley subirà una concorrenza interna?

