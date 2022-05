Con queste parole affidate al sito ufficiale della Israel - Premier Tech, Giacomo Nizzolo abbandona il Giro d'Italia. Il corridore anche nei giorni scorsi aveva detto di aver fatto fatica e ora arriva la decisione del ritiro.

Non è il primo pezzo che la Corsa Rosa perde: nei giorni scorsi avevano lasciato anche nomi come Bardet Girmay (quest'utimo per via dell'infortunio all'occhio causato dal tappo partito accidentalmente sul podio dopo la vittoria di tappa.