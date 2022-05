Cavendish è tutt'altro che bollito. Caleb Ewan il più forte velocista del lotto? Sarà, Cannoball che ha fatto una volata di potenza ma, soprattutto, lunghissima. Ma il britannico si sentiva la gamba buona e, dopo il lavoro di Ballerini e Morkov, è partito difendendosi dai tentativi di rimonta di Arnaud Démare e Fernando Gaviria che sono andati forte anche loro. E qui si aggiornano le statistiche per Cavendish: fanno 16 vittorie in carriera alla Corsa Rosa. La prima? Era il 13 maggio 2008 a Catanzaro-Lungomare quando batté Förster, Bennati, Bazayev, Lorenzetto, Zabel e McEwen dopo la volata che gli tirò Tony Martin. è tutt'altro che bollito.il più forte velocista del lotto? Sarà, ma a Balatonfüred ha vintoche ha fatto una volata di potenza ma, soprattutto, lunghissima. Ma il britannico si sentiva la gamba buona e, dopo il lavoro di Ballerini e Morkov, è partito difendendosi dai tentativi di rimonta di Arnaude Fernandoche sono andati forte anche loro. E qui si aggiornano le statistiche per Cavendish: fannoin carriera alla Corsa Rosa. La prima? Era ila Catanzaro-Lungomare quando batté Förster, Bennati, Bazayev, Lorenzetto, Zabel e McEwen dopo la volata che gli tirò Tony Martin.

Tutte le vittorie di Cavendish al Giro

Tappa vinta Data Catanzaro-Lungomare 3 maggio 2008 Cittadella 23 maggio 2008 Milano 17 maggio 2009 Arenzano 20 maggio 2009 Firenze 22 maggio 2009 Teramo 17 maggio 2011 Ravenna 19 maggio 2011 Herning 6 maggio 2012 Fano 10 maggio 2012 Cervere 18 maggio 2012 Napoli 4 maggio 2013 Margherita di Savoia 9 maggio 2013 Treviso 16 maggio 2013 Cherasco 17 maggio 2013 Brescia 26 maggio 2013 Balatonfüred 8 maggio 2021

Morkov strepitoso, Cavendish lo abbraccia dopo l'arrivo

E sono 53 le vittorie nei Grandi Giri. 34 al Tour (è recordman con Eddy Merckx), 16 al Giro d'Italia e 3 alla Vuelta. Cavendish è così a -4 da Mario Cipollini che, invece, è a quota 57. Irraggiungibile Eddy Merckx che è in testa a questa classifica con 64 successi.

I più vincenti nei Grandi Giri

Corridore Vittorie nei GG Eddy Merckx 64 Mario Cipollini 57 Mark Cavendish 52 Alessandro Petacchi 48 Alfredo Binda 43

Cavendish: "Squadra straordinaria, sono davvero felice"

E aggiorniamo anche le statistiche per quanto riguarda le vittorie all-time. In questo caso Cavendish è 5° con 160 successi. Anche qui è a -4 dalla posizione più in su, con Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy a quota 164. E anche qui, irraggiungibile Eddy Merckx con 286 vittorie. Al 2° posto c'è proprio Mario Cipollini a quota 166.

La top 10 dei più vincenti nella storia

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. Mark Cavendish 160 6. André Greipel 158 7. Sean Kelly 156 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

Ecco la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc).

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

