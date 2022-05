Pello Bilbao e João Almeida che sono pronti a sfilargli la maglia rosa. Ce la faranno? Ecco tutti gli orari di partenza della cronometro di Budapest. Van der Poel ha fatto il colpaccio a Visegrád , ma il neerlandese è atteso ora dall'esame a cronometro. Una crono non semplice, ma che potrebbe addirittura favorirlo visto lo strappo finale di 1,3 km , molto adatto a lui. Occhio, però, perché ci sono corridori comeche sono pronti a sfilargli la maglia rosa. Ce la faranno? Ecco tutti gli orari di partenza della cronometro di Budapest.

L'ordine di partenza dei big (+top 10)

Corridore Orario Lorenzo Fortunato 15:55 James Knox 16:07 Guillaume Martin 16:13 Miguel Ángel López 16:17 Hugh Carthy 16:20 Domenico Pozzovivo 16:21 Iván Ramiro Sosa 16:22 Richie Porte 16:26 Attila Valter 16:27 Jai Hindley 16:28 Giulio Ciccone 16:29 Alejandro Valverde 16:30 Tom Dumoulin 16:31 Simon Yates 16:32 Mikel Landa 16:33 Romain Bardet 16:34 Vincenzo Nibali 16:35 Davide Formolo 16:36 Mauri Vansevenant 16:39 Emanuel Buchmann 16:40 João Almeida 16:42 Mattias Skjelmose Jensen 16:46 Andrea Vendrame 16:47 Diego Ulissi 16:48 Bauke Mollema 16:49 Richard Carapaz 16:50 Wilco Kelderman 16:51 Magnus Cort Nielsen 16:52 Pello Bilbao 16:53 Biniam Girmay 16:54 Mathieu van der Poel 16:55

Banco di prova importante sia per Ciccone che per Nibali. Non che si possa fare grandi differenze su una cronometro di poco più di 9 km, ma i due italiani ci daranno già una risposta sulla possibilità per loro di curare la classifica generale. Poi tocca a van der Poel difendersi dagli 'attacchi' di Pello Bilbao, João Almeida e Dumoulin.

Altri favoriti

Corridore Orario Jan Tratnik 14:01 Alex Dowsett 14:04 Alessandro De Marchi 14:06 Lawson Craddock 14:20 Jos van Emden 14:50 Edoardo Affini 14:55 Jonathan Castroviejo 15:01 Will Barta 15:22 Tobias Ludvigsson 15:58 Thymen Arensman 16:01 Matteo Sobrero 16:19 Tobias Foss 16:23 Ben Tulett 16:41

Diamo invece un occhio agli altri potenziali favoriti di giornata. Da Dowsett a van Emden, passando per Barta che hanno già vinto in carriera una cronometro al Giro d'Italia. Occhi puntati, però, su Edoardo Affini e Matteo Sobrero. Con Ganna in circolazione hanno sempre fatto fatica, ma adesso Ganna non c'è. E Sobrero mostrerà la sua maglia tricolore di campione nazionale italiano a cronometro.

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

