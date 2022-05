La tappa di Balatonfüred, l'ultima in territorio ungherese, non cambia assolutamente nulla in classifica generale.resta leader col medesimo margine su Simon Yates, Tom Dumoulin e Matteo Sobrero dopo la frazione vinta da Cavendish . Classifica generale che verrà però stravolta una volta rientrati in Italia: martedì ci sarà subito la tappa dell'Etna.

