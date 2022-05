Matteo Trentin, che però non è uno dei protagonisti di questo Giro d'Italia. Il corridore dell'UAE Emirates, infatti, è in altura a preparare il Tour de France dove cercherà di dare il suo contributo per Tadej Pogacar che andrà a caccia della terza maglia gialla consecutiva. Trentin non va al Giro dal 2016, ma spiega che ci sono dinamiche di squadra a cui si deve sottostare in una singola stagione. Quest'anno, appunto, la caccia ad un'altra vittoria nella generale del Tour. Il Giro riparte da Borgo Valsugana , da casa di, che però non è uno dei protagonisti di questo Giro d'Italia. Il corridore dell'UAE Emirates, infatti, è in altura a preparare il Tour de France dove cercherà di dare il suo contributo perche andrà a caccia della terza maglia gialla consecutiva. Trentin non va al Giro dal 2016, ma spiega che ci sono dinamiche di squadra a cui si deve sottostare in una singola stagione. Quest'anno, appunto, la caccia ad un'altra vittoria nella generale del Tour.

Mi dispiace per il Gio, ma farò il Tour con Pogacar

C’è un clima speciale, questa è casa mia e hanno accolto il Giro in modo davvero fantastico. Ovviamente dispiace non essere qui per gareggiare, non capita tutti gli anni che il Giro passi per casa tua, però l’obiettivo con la squadra sarà il Tour de France e portarlo a casa con Tadej Pogacar

Col team abbiamo deciso di fare altre scelte

Questa di oggi sarà una tappa da velocisti puri, ancor di più venendo da frazioni molto dure come quelle degli scorsi giorni. Oggi in tanti tireranno il fiato. Altimetria alla mano era nelle mie caratteristiche? Sì, probabilmente sì, ma con il team abbiamo deciso di fare altre scelte

Cosa farò al Tour? L'obiettivo è la maglia con Pogacar

Pogacar sta bene, tutta la squadra è in forma. Siamo a Livigno ad allenarci, poi ci divideremo tra le varie corse che ci saranno prossimamente tra il Giro del Delfinato e le gare in Svizzera e Slovenia. Ci ritroveremo poi per preparare insieme il Tour de France. Se dovessi trovarmi nelle condizioni di poter vincere una tappa, ci proverò, ma l’obiettivo principale resta portare a casa il Tour

