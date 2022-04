Fausto Masnada. Il corridore bergamasco avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di capitano del team belga al prossimo Giro d'Italia (mononucleosi. A comunicarlo è stato direttamente il GM della squadra Patrick Lefevere che ha spiegato anche che sarà necessario un profondo cambiamento nella squadra in vista della Corsa Rosa, considerando che le scelte fatte erano state intavolate proprio in funzione di Masnada. Brutte notizie per la Quick Step Alpha Vinyl e, soprattutto, per. Il corridore bergamasco avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di capitano del team belga al prossimo 6-29 maggio ), ma starà fuori a tempo indeterminato dopo aver contratto la. A comunicarlo è stato direttamente il GM della squadrache ha spiegato anche che sarà necessario un profondo cambiamento nella squadra in vista della, considerando che le scelte fatte erano state intavolate proprio in funzione di Masnada.

Le parole di Lefevere

Stiamo modificando la selezione per il Giro d'Italia. Masnada era previsto nella lista, ma a questo punto lo abbiamo già perso. Ha la mononucleosi e lo abbiamo perso per qualche mese. Ha problemi di salute anche Bert Van Lerberghe che non può correre a causa di una commozione cerebrale. [Patrick Lefevere a Sporza]

Muscat. Poi l'UAE Tour e la Volta a Catalunya, dove non è andato oltre la 2a tappa perché aveva già cominciato a non star bene. Ribadiamo la brutta notizia per Masnada che quest'anno sognava il salto di qualità definitivo anche per le corse a tappe dopo il 9° posto al Giro 2020. Non aveva cominciato male la stagione, anzi. Si era piazzato 2° nella classifica generale del Tour of Oman (dietro a Hirt) dopo aver vinto inoltre una tappa. Poi l'UAE Tour e la Volta a Catalunya, dove non è andato oltre la 2a tappa perché aveva già cominciato a non star bene.

