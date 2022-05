Dopo la meravigliosa volata in rimonta di Alberto Dainese (DSM) in quel di Reggio Emilia , l’Italia batte il ferro finché è caldo e continua a controllare anche la maglia azzurra di miglior scalatore. Il protagonista è Diego Rosa della Eolo-Kometa : il classe 1989 conferma quota 83 punti e mantiene il vantaggio sull'ormai ex leader Koen Bouwman. Dietro di loro, al quarto posto resta Jai Hindley, al sesto l’uomo dell’Androni-Giocattoli Natnael Tesfatsion, al settimo Davide Formolo e all'ottavo Romain Bardet.

