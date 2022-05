La tredicesima tappa da Sanremo a Cuneo è quella che segna l’addio di Romain Bardet . Il francese della DSM abbandona la corsa rosa e anche il suo quarto posto in classifica generale. Di conseguenza, scalano tutti avanti, ma per quanto riguarda i distacchi niente di nuovo. L’unica annotazione: in top25, con la scomparsa sportiva di Richie Porte e Simon Yates (ormai lontanissimi), risalgono Koen Bouwman e Giulio Ciccone.

