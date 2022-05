Cambia poco o nulla nella classifica delle fughe nella tappa di Cogne, vinta da Ciccone . Ricordiamo che, per contare qualcosa e macinare km, serve che l'azione sia superiore ai 5 km e che sia di un massimo di 10 corridore. Ecco perché non conta l'azione iniziale con ben 28 corridori all'attacco. Sale però al 7° Bouwman grazie all'intera salita di La Pira fatta in solitaria.

