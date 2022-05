Nesta che giocava alla PlayStation ad Asensio ko a causa di un'infezione dopo la depilazione. Vi ricordate Cañizares che saltò i Mondiali per colpa di una boccetta di dopobarba che gli era finita sul piede? Beh Girmay non è tanto lontano da questi episodi. Il corridore eritreo di un tappo finitogli in un occhio. Beh, anche nella storia del ciclismo c'è qualche episodio assurdo. Craddock si è dovuto ritirare per colpa di una Valverde ha saltato il Giro d'Italia per imitare van der Poel e tanto altro... Qualche tempo fa avevamo raccolto gli infortuni più strani e assurdi nel mondo del calcio . Dache giocava alla PlayStation adko a causa di un'infezione dopo la depilazione. Vi ricordateche saltò i Mondiali per colpa di una boccetta di dopobarba che gli era finita sul piede? Behnon è tanto lontano da questi episodi. Il corridore eritreo ha vinto la tappa di Jesi , battendo uno come van der Poel, sta trascinando l'Africa intera in questa stagione, ma è stato costretto al ritiro dal Giro nel giro di 24 ore. Un po' strano, tutto per colpa. Beh, anche nella storia del ciclismo c'è qualche episodio assurdo.si è dovuto ritirare per colpa di una slogatura al foglio firma quest'anno ha saltato il Giro d'Italia per imitare van der Poel e tanto altro...

Cavendish con i video games

Non siamo ai livelli di Nesta che si infortunò alla mano a furia di usare il joypad... Peggio! Parliamo del 2008 e Mark Cavendish fu vittima di un incidente domestico. Aveva installato una postazione di video games in casa con simulatore. Il gioco in questione era un simulatore di snowboard, una passione per Cavendish. Ma, simulando di scendere dallo snowboard, rimediò una contrattura al polpaccio. Nulla di grave. Stette fermo una settimana ed eravamo a novembre, a stagione ormai conclusa. Fece in tempo a presentarsi regolarmente, a dicembre, al raduno col Team Columbia HTC. Una vera fortuna che si fermò alla contrattura.

Lawson Craddock al foglio firma

Il foglio firma è un momento molto particolare. È l'inizio effettivo della giornata di un corridore, una sorta di cartellino da timbrare. Occhio però agli scalini e alle cadute ancor prima di cominciare una corsa. In questo 2022 fu paradossale l'infortunio di Lawson Craddock che cadde proprio al foglio firma. Piccola slogatura alla caviglia sinistra per il corridore della BikeExchange che non poté cominciare la E3 Saxo Bank Classic. Non era neanche salito in bicicletta...

Geniets buttato giù dal tabellone pubblicitario

Bisogna davvero fare attenzione alle partenze. È quello che ha pensato anche Kevin Geniets ad una tappa della Parigi-Nizza del 2022. Dopo il foglio firma, il lussemburghese si stava recando verso il km 0 della Nizza-Col de Turini. Tappa che, però, non ebbe mai inizio per lui: il vento fece crollare un tabellone pubblicitario che finì proprio sulla schiena del corridore della Groupama-FDJ. Risultato? Geniets ritirato prima ancora di cominciare.

Valverde per impennare

Un infortunio 'particolare' capitò anche ad Alejandro Valverde, mister Liegi. Citiamo proprio l'episodio della Liegi, una delle sue Classiche preferite, perché nel 2019 non riuscì a terminare la Doyenne. Non cadde nemmeno e fu paradossale quel suo ritiro. Qualche giorno dopo si scoprì che il murciano aveva rimediato un problema al coccige. Sì proprio lì. Il motivo? Nei giorni precedenti alla Liegi, durante un allenamento, Valverde aveva provato ad impennare con la bici e finì a terra sbattendo il coccige. Durante la serie, prodotta da Netflix, Valverde confessò che voleva provare un'azione alla van der Poel, finendo però a terra come l'ultimo degli arrivati. E fu un infortunio pesante, perché Valverde fu costretto a saltare il Giro d'Italia 2019 per colpa di quel ko. Colse la palla al balzo Carapaz, suo compagno di squadra in Movistar, che vinse quel Giro.

Petacchi e il pugno al bus

Occhio a come sfogare la rabbia. Alessandro Petacchi, uno dei velocisti italiani più forti di sempre, si è conciato male al termine della stagione 2006. Una delle poche stagioni in cui è andato quasi tutto storto al corridore spezzino. L'epilogo di quell'annata fu clamoroso. Era stata una Vuelta poco fortunata fino ad allora, solo un 4° posto, ma ad Almussafes voleva provarci. Rimasto chiuso ai 300 metri, ha poi concluso quella tappa al 12° posto. Arrivato nei pressi del bus della sua squadra, ha tirato un pugno alla fiancata. Risultato? Una frattura del collo del quinto metacarpo della mano destra: Vuelta finita e stagione finita

Ho fatto una sciocchezza, ma la voglia di vincere era talmente tanta che a vederla sfumare così mi sono lasciato prendere da un momento di rabbia. So di aver fatto una stupidaggine, ma non sono una macchina. [Alessandro Petacchi la sera dell'incidente]

Ce ne sarebbero tanti altri da raccontare. Che non ci ricordiamo o che, per l'imbarazzo, non sono stati rivelati alla stampa e agli appassionati. Voi vi ricordate di qualche infortunio particolare anche nel mondo del ciclismo? Segnalatecelo all'hasthag #EurosportCICLISMO.

