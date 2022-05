Dopo quella che forse verrà ricordata come la tappa più bella di questo Giro d’Italia, la carovana rosa si prende una piccola pausa e lascia sfilare via la Rivarolo Canavese-Cogne (15a tappa) senza particolari acuti. Richard Carapaz (Ineos) conserva la sua maglia rosa con un vantaggio di 7” su Jai Hindley (Bora) e di 30” su Joao Almeida (UAE-Emirates), mentre il vincitore del giorno Giulio Ciccone (Trek) ritorna di prepotenza ai piedi della top15! Che bravo l’abruzzese.

