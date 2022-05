È sostanzialmente chiusa la classifica relativa al miglior U25. Joao Almeida, portoghese della UAE-Emirates, conferma la maglia bianca anche nella diciassettesima tappa da Ponte di Legno fino a Lavarone e si avvicina al trionfo finale. Dietro di lui, i distacchi sono pesantissimi. Juan Pedro Lopez (Trek), Thymen Arensman (DSM) e Santiago Buitrago (Bahrain) "resistono" sotto i venti minuti, ma da Pavel Sivakov (Ineos) in giù le cifre fanno paura (in negativo). L’unica soddisfazione per l’Italia arriva da Luca Covilli (Bardiani), che a meno di scossoni dovrebbe confermare il sesto posto.

