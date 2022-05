È sempre più king Arnaud Demare per quanto riguarda la maglia ciclamino. Il francese della Groupama-FDJ si regala il bis sull’arrivo di Scalea e arriva a quota 147 punti: adesso il favorito è lui. Al secondo posto tiene botta Bini Girmay, mentre sul terzo gradino del podio piomba come un falco Mark Cavendish. Più indietro, perde due posizioni Gaviria, risale Caleb Ewan ed esce dalla top10 Magnus Cort Nielsen della Education-First.

