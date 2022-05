Démare ha vinto Gaviria che è finito chiuso Dainese che stava lanciando lo sprint a Cees Bol. Attendevamo delle notizie dalla Giuria dei Commissari per capire eventuali retrocessioni o squalifiche e il verdetto è arrivato. Ad essere retrocesso è stato... Fernando Gaviria. ha vinto la volata di Scalea su Caleb Ewan e Mark Cavendish, ma c'è chi la volata non l'ha neanche fatta. Vediche è finito chiuso in un sandwich tra i due corridori della DSM che stava lanciando lo sprint a. Attendevamo delle notizie dalla Giuria dei Commissari per capire eventuali retrocessioni o squalifiche e il verdetto è arrivato. Ad essere retrocesso è stato... Fernando Gaviria.

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

Perché è stato retrocesso Gaviria?

Ma come è possibile che sia stato retrocesso Gaviria se è lui ad essere finito nel mezzo a Dainese e Bol? Bella domanda, ma la Giuria dei Commissari ha interpretato come scorretta la manovra del corridore colombiano. È suo il cambio di direzione che l'ha fatto quasi scontrare con Cees Bol che, invece, era nel suo pieno diritto a stare in quella posizione.

Gaviria polemico con Dainese e Bol: "Non ce la faccio a correre così"

Cosa succede ora a Gaviria

Ormai la volata non l'aveva fatta e poco gli cambia essere arrivato al 152° posto. Sì perché nel verdetto, viene ufficializzata la retrocessione all'ultimo posto del gruppo in cui era presente. Ecco che Gaviria viene quindi ufficializzato al 152° posto nell'ordine d'arrivo di Scalea. Ma non è quello il problema: il corridore colombiano è stato anche penalizzato con un -13 nella classifica a punti, un suo grande obiettivo.

La classifica a punti

Corridori Punti 1. Arnaud Démare 147 2. Biniam Girmay 94 3. Mark Cavendish 78 4. Mathieu van der Poel 62 5. Fernando Gaviria 54 6. Giacomo Nizzolo 54

Cosa che porta Gaviria a scendere al 5° posto della speciale classifica a -93 punti da Démare. In più anche 500 franchi svizzeri di multa per il corridore dell'UAE Emirates e la frittata è completa.

Ancora Demare! Ewan bruciato sulla linea, rivivi l'arrivo

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29