Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Lo scatto decisivo di Roglic in discesa: Pogacar non rimonta più

GIRO DEI PAESI BASCHI - Prima dell'azione in salita di Roglic, il vero momento clou è stato quello ai -65 km, con Aranburu che mette tutti in fila in discesa. Roglic gli va subito dietro staccando i rivali. Si inserisce anche Valverde, mentre perdono contatto Pogacar e McNulty. Non rimonteranno più.

00:01:47, 11 minuti fa