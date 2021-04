Italia ci proverà ancora dopo la Nizzolo, il 3° di Trentin e il 4° di Colbrelli. Tutti dietro a van Aert. Chi di questi ha la chance di rifarsi al Fiandre? Un nome su tutti è quello di Matteo Trentin che, al netto della caduta all'Attraverso le Fiandre, è dato comunque in grande forma e come uno dei favoriti per la vittoria del Fiandre ( Con la cancellazione della Parigi-Roubaix , il Giro delle Fiandre diventa la gara più importante della stagione delle Classiche. L'ci proverà ancora dopo la tripletta alla Gent-Wevelgem , anche se non è stata la miglior tripletta possibile, visto il 2° posto di, il 3° die il 4° di. Tutti dietro a van Aert. Chi di questi ha la chance di rifarsi al Fiandre? Un nome su tutti è quello di Matteo Trentin che, al netto della caduta all'Attraverso le Fiandre, è dato comunque in grande forma e come uno dei favoriti per la vittoria del Fiandre ( tutti i favoriti ). Giusto crederci, con il classe '89 che cerca quel successo che gli manca in una Classica. Una vittoria che sarebbe preziosa anche in vista del Mondiale di settembre... Sempre in Belgio.

Matteo Trentin a caccia di una vittoria importante

L'ultima vittoria di Matteo Trentin è datata ormai 22 settembre 2019 (al Trofeo Matteotti), e il corridore di Borgo Valsugana cerca un successo che possa rilanciare questa parte della sua carriera. Dopo lo 0 con la CCC, c'è un nuovo capitolo da scrivere e ottenere una vittoria di prestigio come il Fiandre sarebbe importante per salutare nel miglior modo possibile il suo avvento all'UAE Emirates. Vincere una Monumento ti cambia la vita, ovviamente, e aggiunge consapevolezza ad un corridore che ha, comunque, nel proprio palmarès vittorie in tutti e tre i Grandi Giri. Dopo la prestazione così così allo Yorkshire di due anni, Matteo Trentin tenterà nuovamente l'assalto alla maglia iridata in questa stagione con la prova mondiale di Leuven, proprio in Belgio. Un successo al Fiandre, da questo punto di vista, sarebbe un chiaro segnale alla stagione. Vincere per raggiungere uno status da big, poi da confermare per la maglia di campione del mondo.

Non possiamo paragonare due corse come il Fiandre e la Gent-Wevelgem. Il Fiandre ha più difficoltà e molte più asperità. Io spero di riuscire a vincere il Fiandre. Alla Gand? A causa del forte vento è stato davvero duram io mi sono messo in testa a tirare e il gruppo si è spaccato... [Matteo Trentin dopo la Gand]

Matteo Trentin Credit Foto Getty Images

Trentin e le Classiche

Trentin si sente la gamba giusta, anche se il suo rapporto con le Classiche non è mai stato così idilliaco. Alla Parigi-Roubaix il suo miglior piazzamento è stato un 36° posto, e proprio al Giro delle Fiandre vanta solo un 13° posto nel 2017 (l'anno in cui vinse il suo compagno Gilbert). Alla Sanremo ha invece due decimi posti, anche lì niente di trascendentale. Ecco, Trentin ha dimostrato in carriera di poter vincere corse così, da Classiche, lo abbiamo visto nei Grandi Giri, ma all'atto pratico gli manca ancora una vera Classica nel palmarès. C'è anche da dire che i risultati 'modesti' della prima parte della carriera sono totalmente da rivalutare: lui era alla Quick Step e a quel tempo era solo un gregario. Ora che si è messo in proprio, tocca però vincere.

Tutti i piazzamenti di Trentin al Fiandre

Edizione Piazzamento 2012 ritirato 2014 58° 2015 88° 2016 34° 2017 13° 2018 45° 2019 21° 2020 62°

Ma il Trentin di oggi sembra in grande spolvero. Una settimana fa ha fatto lo sprint per vincere la Gand, contro un super van Aert; questa volta è pronto a battere il belga e tutti gli altri favoriti con un'azione significativa sugli ultimi muri. Trentin ha dimostrato di avere una grande gamba proprio alla Gand, facendo partire - lui in prima persona - il ventaglio che distrusse ogni tipo di strategia delle squadre rivali. Ha la gamba anche per vincere il Fiandre. Sarà da vedere proprio la sua tenuta però dopo la caduta all'Attraverso le Fiandre, ma il corridore dell'UAE Emirates è pronto per riscrivere la propria storia personale. Ce la farà?

