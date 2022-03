Giro delle Fiandre. Questo era il grande obiettivo di Wout van Aert che per arrivare al top alla Ronde aveva fatto solo mezza stagione di ciclocross, Jumbo Visma si stava preparando per fare la ricognizione di qualche settore in pavé, ecco la sorpresa. “Van Aert non si presenterà perché sta male”. È solo un qualcosa di passeggero o definitivo? Certo, che con il Giro delle Fiandre che ci sarà fra tre giorni diventa anche solo impossibile sperare in un clamoroso ritorno... Tutta una stagione per preparare al meglio il. Questo era il grande obiettivo diche per arrivare al top allaaveva fatto solo mezza stagione di ciclocross, rinunciando ai Mondiali , e non aveva corso anche alla Strade Bianche e all'Attraverso le Fiandre. Questo era l'appuntamento su cui il campione nazionale belga aveva messo un cerchietto rosso, ma il suo inaspettato malessere ha gettato tutto alle ortiche. Quando lasi stava preparando per fare la ricognizione di qualche settore in pavé, ecco la sorpresa. “”. È solo un qualcosa di passeggero o definitivo? Certo, che con il Giro delle Fiandre che ci sarà fra tre giorni diventa anche solo impossibile sperare in un clamoroso ritorno...

Van Aert ha il covid? Possibile, ma non sappiamo niente

Ad

Wout si è svegliato e non si sentiva bene. I piani erano che si unisse alla squadra per la ricognizione, ma abbiamo deciso di non portarlo. Stiamo cercando di capire di cosa si tratti. Covid? È una possibilità, ma al momento non abbiamo informazioni al riguardo. [Grischa Niermann a Sporza]

Giro delle Fiandre Pidcock rinnova con la Ineos e sfida tutti al Fiandre: "Ci proverò" 4 ORE FA

Dobbiamo studiare un altro piano, ma la squadra è forte

Se qualcosa del genere accade tre giorni prima del Giro delle Fiandre, non è sicuramente l'ideale. Non so dirvi se ci sarà o meno domenica, anzi, c'è sicuramente una possibilità che non ci sia. Sarà davvero difficile. Mancano solo tre giorni. Per fortuna, oltre a Wout, abbiamo una squadra forte e se non ci sarà lui dovremo studiare un altro piano. Perché una cosa è certa, la Ronde si svolgerà con o senza Wout. van Aert

Jumbo Visma mostruosa, Laporte esulta: rivivi l'arrivo

Come sta dentro?

L'ho lasciato solo il più possibile oggi. Ha abbastanza persone intorno a lui e anche il nostro team medico sta lavorando con lui. Per Wout, questo è il momento peggiore per vivere qualcosa del genere. Deve accadere un miracolo per far sì che Wout sia al 100%. Se non funziona, devi fare il clic il prima possibile pensando all'Amstel o alla Roubaix. Ma non possiamo dire nulla al riguardo

La Jumbo è "abituata"

Questa è una gestione di una crisi. È molto dura, ma abbiamo dovuto gestire le crisi anche in altre occasioni. Siamo bravi in questo. Pensa a cosa è successo con Primoz Roglic l'anno scorso al Tour

Van Aert ci aveva già provato: l'attacco sul Taaienberg ai -80 km

Giro delle Fiandre Moscon si ferma dopo il Fiandre: "Non ho la condizione" 6 ORE FA