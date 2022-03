tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Max Walscheid 4h42'24'' 2. Dries De Bondt st 3. Adrién Petit st 4. Pierre Barbier st 5. Marc Sarreau st 6. Sandy Dujardin st 7. Amaury Capiot st 8. Samuel Leroux st 9. Robbe Ghys st 10. Bram Welten st 36. Primoz Roglic +22'''

Pronti, via e si parte subito con i primi attacchi di giornata. Il primo ad andare in fuga è Vermeulen della Go Sport-Roubaix che evade dal gruppo dopo 14 km: il belga viene poi raggiunto da Paillot (St Michel-Auber93), poi anche da De Tier (Alpecin Fenix), Fretin (Vlaanderen-Baloise) e Niki Terpstra (TotalEnergies). I 5 guadagnano un vantaggio massimo di 5 minuti sul gruppo, ma la Jumbo Visma comincia a fare sul serio sin dal primo tratto di pavé, quello di Haspres Thiant, riducendo lo svantaggio. Anche davanti accelerano e, nel tratto di Maing-Quérénaing, restano all'attacco solo Fretin, Paillot e Terpstra, con 2'18'' sul gruppo.

Gli Ineos attaccano: Roglic risponde presente

Occhio alle tante cadute e mezzo gruppo resta attardato per una serie di capitomboli ai -46 dal traguardo. Cominciano anche gli attacchi per chi è rimasto davanti e, ben presto, vengono ripresi Terpstra e Fretin che facevano ancora parte della fuga. Si forma così un gruppetto con Roglic, Daniel Martínez, Sheffield, Narváez, Ben Turner e Touzé. Superiorità numerica degli Ineos Grenadiers che perdono Martínez, ma Sheffield e Turner si danno cambi regolari per aiutare Narváez e staccare Roglic.

Il gruppo rientra e vince Walscheid

Dietro provano a rientrare gli uomini dell'Intermarché-Wanty Gobert di van der Hoorn e Petit, ma i 5 di testa mantengono un vantaggio di 25''. Provano così a dargli una mano anche i Groupama-FDJ di Ladagnous e gli Alpecin-Fenix di De Bondt e il gruppo riesce a rientrare sui fuggitivi proprio all'altezza dell'ultimo km. È già tempo di volata e Max Walscheid si impone con uno sprint di potenza su De Bondt, Barbier e Petit.

