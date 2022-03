Classicissima. Alcuni che avrebbero potuto far parte di questa lista si sono auto-eliminati, vedi i forfait di Colbrelli aperta a tutti, a tutti i tipi di specialisti. Anche ai velocisti puri come può essere Caleb Ewan. L'australiano c'è già andato vicino, con due secondi posti nel 2018 Lotto Soudal ha sempre dato tantissima importanza a questa gara e vincerla, darebbe - dice lui - un senso alla sua carriera da professionista. Un po' come fece il suo successo sugli Champs-Élysées. Vuole un'emozione di quel genere, una vittoria di quel genere per passare ad un'altra dimensione. Ma Caleb Ewan può davvero vincere la Sanremo? Mancano pochi giorni alla Milano-Sanremo e proviamo ad individuare i veri favoriti per la conquista della 113esima edizione della. Alcuni che avrebbero potuto far parte di questa lista si sono auto-eliminati, vedi i forfait di Colbrelli e di Alaphilippe , senza dimenticare l'assenza di van der Poel. Non mancheranno però i cacciatori di Classiche, ma la Sanremo ha un fascino particolare. Una corsa, potremmo dire,, a tutti i tipi di specialisti. Anche ai velocisti puri come può essere. L'australiano c'è già andato vicino, con due secondi posti nel 2018 e nel 2021 alle spalle di Stuyven . Il corridore dellaha sempre dato tantissima importanza a questa gara e vincerla, darebbe - dice lui - un senso alla sua carriera da professionista. Un po' come fece il suo successo sugli Champs-Élysées. Vuole un'emozione di quel genere, una vittoria di quel genere per passare ad un'altra dimensione. Ma Caleb Ewan può davvero vincere la Sanremo?

Non è (più) una Classica per velocisti

Sfogliando l'albo d'oro della Milano-Sanremo, ci accorgiamo quanto sia difficile inquadrare il potenziale vincitore di una corsa del genere. Chi è il favorito? Un passista? Un passista scalatore? O un velocista? Nella storia hanno vinto Eddy Merckx, Gino Bartali, Laurent Fignon, Sean Kelly, Erik Zabel, Óscar Freire e tanti altri. Ognuno con le sue caratteristiche, in molti casi completamente diverse. Certo, se si dovesse arrivare ad una volata di gruppo, spazio agli sprinter ma - negli ultimi anni - è sempre più facile che sia un attacco sul Poggio a determinare il vincitore. Un attacco o prima dello scollinamento o, addirittura, a sfruttare la discesa immediatamente successiva. Insomma, sembrano essere finiti gli anni in cui erano Mario Cipollini (vincitore nel 2002) e Alessandro Petacchi (2005) a sfidarsi per la Classica di Primavera. Non che dopo non abbiano più vinto dei velocisti... Cavendish (2009) era un velocista, Kristoff (2014) idem, Degenkolb (2015) Démare (2016) pure. Ma, da allora, nessuna delle ruote veloci è riuscito ad alzare le braccia al cielo in Via Roma. Non possiamo definire Kwiatkowski un velocista, così come Nibali, Alaphilippe o van Aert. Possono essere considerati dei corridori veloci, ma il Poggio diventa sempre più decisivo. Un'evoluzione della corsa? No, un'evoluzione dei corridori stessi. Cacciatori di Classiche sempre più specializzati, velocisti sempre più in difficoltà su una salita del genere dopo 280 km.

Albo d'oro degli ultimi anni

-2021 Jasper STUYVEN,

-2020 Wout VAN AERT,

-2019 Julian ALAPHILIPPE,

-2018 Vincenzo NIBALI,

-2017 Michal KWIATKOWSKI,

-2016 Arnaud DÉMARE,

-2015 John DEGENKOLB,

-2014 Alexander KRISTOFF,

-2013 Gerald CIOLEK,

-2012 Simon GERRANS,

-2011 Matthew GOSS,

-2010 Óscar FREIRE,

L'importanza della squadra su Cipressa e Poggio

E prendiamo quindi come esempio Caleb Ewan. Un corridore che ha dimostrato di saper fare bene in una corsa del genere. Fece 2° nel 2018, alle spalle di uno scatenato Nibali, fece ancora 2° nel 2021 'vincendo' la volata per il secondo posto dopo la fagianata di Stuyven. Il problema è come evitare questi movimenti sulla salita finale. Ewan riesce anche a tenere e a non staccarsi in maniera definitiva sul Poggio, ma serve qualcuno che vada a bloccare il van Aert o l'Alaphilippe di turno che prende e scatta senza soluzione di continuità. Serve quindi la squadra adatta in queste corse, oltre ad avere le gambe per vincerle. Ed è quello che serve ai velocisti puri. Fu così per Cipollini, fu così per Petacchi, fu così per Cavendish. La Lotto Soudal si presenterà a questa Sanremo con Filippo Conca, Maxim Van Gils, Frederik Frison, Roger Kluge, Florian Vermeersch e Philippe Gilbert. Saranno sufficienti per tener controllata la corsa nel finale?

I convocati della Lotto Soudal per la Sanremo*

*Conca ha sostituito Sweeney colpito da una bronchite

Gilbert sarà decisivo?

Ci siamo tenuti Philippe Gilbert per ultimo. Proprio lui che ambiva alla vittoria della Milano-Sanremo, proprio lui che in carriera ha vinto due Giro di Lombardia, una Liegi-Bastone-Liegi, un Giro delle Fiandre e una Parigi-Roubaix. Con la Sanremo avrebbe fatto en plein, cosa riuscita a soli tre altri corridori nella storia: Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy. Lui ci ha anche provato e ha fatto due volte 3°, nel 2008 e nel 2011. Questa volta però si metterà a disposizione del suo compagno di squadra e, se arriverà fino in fondo, sarà proprio lui - insieme a Vermeersch - l'incaricato a raffreddare i bollenti spiriti su Cipressa e Poggio. Ha le capacità per farlo? È Philippe Gilbert ragazzi... Può ancora farlo? Ci crediamo un po' di meno. Soprattutto guardando i recenti risultati del 'ragazzo' belga...

Chi ha vinto tutte le Classiche Monumento in carriera

Corridori Monumento vinte Merckx 7 Sanremo, 2 Fiandre, 3 Roubaix, 5 Liegi, 2 Lombardia De Vlaeminck 3 Sanremo, 1 Fiandre, 4 Roubaix, 1 Liegi, 2 Lombardia Van Looy 1 Sanremo, 2 Fiandre, 3 Roubaix, 1 Liegi, 1 Lombardia

3 vittorie in stagione: Ewan è il favorito?

Caleb Ewan arriva comunque da un buon inizio di stagione. Certo, non ha fatto 6 vittorie come Jakobsen o 7 come Pogacar, ma l'australiano ha messo la firma in tutte le corse a tappe in cui ha partecipato: Saudi Tour, Tour des Alpes Maritimes et du Var e la Tirreno-Adriatico Caleb Ewan uno dei favoriti assoluti per sabato. Maarriva comunque da un buon inizio di stagione. Certo, non ha fatto 6 vittorie come Jakobsen o 7 come Pogacar, ma l'australiano ha messo la firma in tutte le corse a tappe in cui ha partecipato: Saudi Tour, Tour des Alpes Maritimes et du Var e la Tirreno-Adriatico con la vittoria di Terni . Unica volta in cui è andato ko, è stata alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne dove è stato saltato di netto da Jakobsen. Viene dato in ottima condizione e, per prepararsi al meglio, ha proprio lasciato la Tirreno, dopo il successo di Terni, per essere in forma e non troppo usurato per una corsa difficile come la Sanremo (corsa di 293 km). I forfait di Alaphilippe, Colbrelli e van der Poel giocano a suo favore. Certo, ci sono sempre van Aert, Pogacar, Démare e non solo, ma possiamo considerare

