E finalmentece l'ha fatta. Dopo un avvio di stagione non proprio ricordare, il campione nazionale francese ha tolto quello 0 dalla casella delle vittorie che cominciava a pesare (ultimo successo 172 giorni fa al Giro d'Italia ). Soprattutto se, prendendo le statistiche del 2020, Démare era risultato il corridore più vincente della passata stagione, con 14 successi personali, anche più di un Roglic scatenato che aveva fatto 12. Non che Démare abbia vinto il Fiandre ( lì ha vinto Asgreen ), ma laserve per sbloccarsi e ripartire con più tranquillità. Battuto comunque, non un cliente comodissimo, in una volata di gruppo che ha visto sprintare anche i nostri Simonee Luca. Tutti in top 10, con Consonni il migliore (5°) che ha avuto semaforo verde vista l'assenza di Viviani, che spera invece di rientrare allodopo la brutta caduta all'Attraverso le Fiandre