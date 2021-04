Liegi-Bastogne-Liegi

Ineos Grenadiers nelle Classiche del Nord. Tom Pidcock è stata Kwiatkowski. Il suo attacco a -21,5 km dal traguardo aveva infatti mosso l'intero gruppo e sembrava poter essere addirittura efficace per la vittoria finale. È stato comunque raggiunto da Formolo, con Pogacar Gijs Leemreize (Jumbo Visma) durante Alexander Richardson (Alpecin Fenix) al Il vincitore del Giro d'Italia 2019 è stato uno dei protagonisti in casanelle Classiche del Nord.è stata la freccia più importante , ma l'ecuadoriano ha fatto un grande lavoro in sostegno del proprio compagno di squadra come fatto anche durante la Liegi per. Il suo attacco a -21,5 km dal traguardo aveva infatti mosso l'intero gruppo e sembrava poter essere addirittura efficace per la vittoria finale. È stato comunque raggiunto da, con Pogacar che ha vinto la corsa . C'è di peggio, Carapaz è stato squalificato per posizione irregolare dall'UCI dopo aver visionato le immagini alla VAR. Non è il primo corridore ad essere stato squalificato dall'introduzione del nuovo regolamento, cosa capitata a(Jumbo Visma) durante la Freccia del Brabante e a(Alpecin Fenix) al Giro di Turchia

Posizione irregolare in discesa: la VAR squalifica Carapaz!

In questo caso, Carapaz ha utilizzato la posizione della “Supertuck” in discesa, con tutto il peso del corpo schiacciato sul tubo orizzontale (tubo superiore) della bici per avere una posizione più aerodinamica nell'attraversamento dell'area in discesa. In molti si sono resi specialisti di questa posizione fino alla cambio di regolamento per maggiore sicurezza (in questo caso si devono tenere le mani sul manubrio e il sedere sulla sella).

Scatto di Carapaz: il vincitore del Giro 2019 se ne va

Come si possono vedere nelle immagini, però, Carapaz era in punta di sella proprio per distribuire il peso del corpo e per non cadere nella trappola del nuovo regolamento. Non è andata comunque bene, considerando che i Commissari di Giuria dell'UCI hanno comunque ravvisato la scorrettezza. Avevano fatto venire qualche dubbio le stesse immagini visto che, formalmente, Carapaz era in punta di sella, utilizzando la stessa postura che assunse durante uno scatto al Giro dei Paesi Baschi di qualche settimana fa, dove non fu invece squalificato (eravamo già dopo il 1° aprile).

