Non è un film di Hitchcock, ma sta diventando una cosa seriale in questi giorni in Australia ai Mondiali di ciclismo su strada. Non è la prima volta che succede, ma questa volta è accaduto proprio in corsa nel circuito di Wollongong., dopo tutto quello che gli è successo durante la staffetta , al termine della sua prova,che gli è passato molto vicino al volto. Ma non è il primo corridore a subire questa 'aggressione' dagli uccelli, anzi è ormai una settimana che questi attacchi sono all'ordine del giorno. Ne parlava proprioprima della prova a cronometro élite, in cui si è piazzato al 3° posto . Alla domanda su chi temesse di più tra Ganna o qualche altro cronoman, il belga aveva risposto gli 'uccelli' visto i recenti attacchi subiti in allenamento.

E questo è successo anche a Bauke Mollema che non aveva cominciato proprio benissimo la propria prova. Pronti, via, si è dovuto arrendere per un salto di catena. Van der Poel e Hoole non hanno potuto attenderlo, ovviamente, e Mollema è ripartito, ma giusto per dovere di firma. Al completamento del giro in circuito è arrivato poi questo gabbiano... Come se non bastasse, per la squadra neerlandese, si è dovuto registrare anche l'infortunio della van Vleuten