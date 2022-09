Svizzera ha battuto l'Italia nella Paesi Bassi, la Nazionale grande favorita per l'oro alla vigilia di questi Mondiali. Diciamo che non è andata tanto bene agli Oranje considerando il Bauke Mollema, in partenza del trio maschile e, soprattutto, la brutta caduta della van Vleuten in partenza del trio femminile. Laha battuto l'nella staffetta mista che ha chiuso , in maniera definitiva, tutta la parte delle cronometro. Australia sul podio, poi tutte le altre tra delusioni e normali piazzamenti. Ma giù dal podio c'erano anche i, la Nazionale grande favorita per l'oro alla vigilia di questi Mondiali. Diciamo che non è andata tanto bene agliconsiderando il problema meccanico avuto da, in partenza del trio maschile e, soprattutto, la brutta caduta dellain partenza del trio femminile.

Davvero una brutta botta per l'atleta neerlandese, che arrivava a questo Mondiale dopo aver vinto in estate Giro d'Italia donne, Tour de France Femmes e Vuelta di Spagna. Ma, nella crono individuale, non è andata oltre il 7° posto , nella staffetta mista ha lasciato dopo un paio di pedalate. Anche lei ha avuto un problema meccanico per il quale ha perso poi l'equilibrio ed è finita per terra. Ancora non si conoscono le condizioni della van Vleuten che si è recata in ospedale per effettuare una radiografia. Si temono ripercussioni al gomito e al braccio destro che è la parte che fa più male.

Sarebbe un infortunio estremamente pesante per la squadra neerlandese perché la van Vleuten rischia così di saltare la prova in linea del Mondiale in programma nella notte tra venerdì e sabato.

