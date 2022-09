Zoe Bäckstedt sta spaccando, nella categoria juniores, ormai da due anni e questo 7 volte nella storia dei Mondiali (prendendo in esame tutte le categorie). La Bäckstedt, figlia del grande Magnus che vinse la Roubaix nel 2004, punta ad una grande carriera su strada e passerà tra le élite nella prossima stagione dopo aver firmato un contratto con la EF Education TIBCO. La forza della Bäckstedt non si limita solo e soltanto al ciclismo su strada. Questa maglia iridata è la terza che indossa in questo 2022. A gennaio ha vinto Lotte Kopecky al mostro sacro Marianne Vos che in carriera È nata una stella? Sì, ma non è nata oggi.sta spaccando, nella categoria juniores, ormai da due anni e questo successo nella cronometro juniores è solo un altro tassello alla sua crescita esponenziale. Nel 2021 fu Campionessa del mondo già nella prova in linea, quest'anno punta alla doppietta, cosa riuscita solo(prendendo in esame tutte le categorie). La Bäckstedt, figlia del grandeche vinse la Roubaix nel 2004, punta ad una grande carriera su strada e passerà tra le élite nella prossima stagione dopo aver firmato un contratto con la. La forza della Bäckstedt non si limita solo e soltanto al ciclismo su strada. Questa maglia iridata è la terza che indossa in questo 2022. A gennaio ha vinto il titolo iridato nel ciclocross negli Stati Uniti , sempre tra le juniores, e un mese fa è diventata campionessa del mondo nella Madison nel ciclismo su pista. Una ciclista a tutto tondo come se ne sono viste tante nel mondo femminile, daal mostro sacroche in carriera ha vinto di tutto ovunque . La Bäckstedt seguirà quella falsa riga? Possibile vedendo i numeri di queste ultime stagioni, ma non diamole fretta. Avrà tempo per 'spaccare' anche tra le élite.

La crono c'è, ora si punta alla prova in linea: sarà doppietta?

L'anno scorso le era sfuggita la 'doppietta' nelle Fiandre, con la Bäckstedt che conquistò solo la prova in linea, ma fu sconfitta nella prova a cronometro dalla russa Alena Ivanchenko. Questa volta è partita forte con la vittoria, dominando, della cronometro in attesa di dominare anche nella prova in linea. L'ultimo a fare double? L'ultimo a riuscirci è stato Evenepoel che nel 2018, nella categoria juniores, si prese la medaglia d'oro in entrambe le gare. E da gran campione: in linea aveva dato 1'25'' a Mayrhofer e 1'38'' a Fancellu. Nella crono non ne parliamo: 1'23'' a Plapp e 1'37'' a Piccolo. A livello femminile, invece, l'ultima a riuscirci è stata Elena Pirrone che nel 2017, a Bergen, sempre nella categoria juniores, vinse sia la prova in linea che quella a cronometro.

Tutte le doppiette nella stessa edizione del Mondiale

Corridore Categoria Jeannie Longo 1995 Donne élite Geneviève Jeanson 1999 Donne juniores Evgenij Petrov 2000 Uomini U23 Nicole Cooke 2001 Donne juniores Chloe Dygert 2015 Donne juniores Elena Pirrone 2017 Donne juniores Remco Evenepoel 2018 Uomini juniores

Zoe Bäckstedt figlia di Magnus, vincitore di una Roubaix

Ma la Bäckstedt non è un (cog)nome nuovo nel ciclismo. Tutta la sua famiglia è stata importante in questo mondo, essendo sorella minore di Elynor Bäckstedt che ha conquistato ben due medaglie di bronzo ai Mondiali di ciclismo nelle cronometro juniores degli ultimi anni. È figlia di Megan Hughes, ex ciclista su pista degli anni '90, ma soprattutto è figlia dello svedese Magnus Bäckstedt che in carriera ha vinto una tappa al Giro d'Italia, una tappa al Tour de France e la Parigi-Roubaix del 2004. I geni sono buoni diciamo...

Bäckstedt Campionessa del mondo anche di cross e pista

Ma Zoe Bäckstedt è un atleta a tutto tondo. Il ciclismo su strada è solo una delle tante discipline in cui la britannica si cimenta. Noi, infatti, abbiamo cominciato ad apprezzarla col ciclocross già due anni fa quando, a 16 anni, prendeva parte alle prove élite dopo aver vinto una prova di Coppa del mondo juniores a Tabor. L'anno scorso il salto di qualità definitivo, con la Bäckstedt che ha vinto ben 10 gare nella stagione di cross, comprese tre prove élite. Non parliamo di Superprestige o Coppa del Mondo, ma è andata a vincere in Svezia la Stockholm Cyclocross e il CX Täby Park oltre alla prova di Essen nel circuito dell'Ethias Cross. Il tutto, ricordando, che è campionessa juniores di ciclocross col titolo conquistato nel gennaio scorso.

Ma non solo cross dicevamo. La Bäckstedt gareggia e vince anche nel ciclismo su pista. Ai recenti Mondiali juniores che si sono disputati a Tel Aviv, ha conquistato il titolo iridato nella Madison in coppia con la connazionale Grace Lister. In sostanza, è campionessa del mondo in ben tre discipline nella stessa stagione. Roba che Pidcock e van der Poel spostatevi proprio...

