3700 metri di dislivello. Prima parte quasi facile se paragonata alla parte finale, con il circuito che vedrà il doppio passaggio del Monte Carpegna. Salita dura, con picchi anche al 15%, ma a fare la differenza sarà anche la doppia discesa. Si conclude poi con una rampa finale che determinerà vincitore e maglia azzurra. Un'occasione in più per Pogacar che ha già Evenepoel e Vingegaard su tutti. Penultima recita della Tirreno-Adriatico ma, per il discorso classifica , questa sarà la tappa decisiva. Da Apecchio a Carpegna, avremo una tappa lunga (215 km) e molto impegnativa con i suoi. Prima partese paragonata alla parte finale, con il circuito che vedrà il doppio passaggio del. Salita dura, con picchi anche al 15%, ma a fare la differenza sarà anche la doppia discesa. Si conclude poi con una rampa finale che determinerà vincitore e maglia azzurra. Un'occasione in più perche ha già vinto a Bellante , ma anche per i suoi rivali di mostrarsi all'altezza.su tutti.

Percorso

Ad

Prima parte di gara non troppo impegnativa, anche se con diversi sali e scendi che favoriranno le azioni di qualche fuggitivo. Il primo GPM è posto al km 88,5 col passaggio del Mombaroccio. Poi si sale a Sant'Angelo in Lizzola (5,3%) e ancora ad Urbino dove è posto il traguardo volante (5,4 km al 4,3%). Fin qui nulla di trascendentale, ma dal km 156 si continuerà a salire incessantemente. Superato Lunano si entrerà nel circuito finale che vedrà il doppio passaggio del Monte Carpegna (6 km al 9,9%, con picchi al 15%). Non solo salita, ma occhio anche alla discesa, con i corridori che vedranno - inoltre - l'arrivo finale. La linea del traguardo verrà oltrepassata in tre occasioni. Dopo il Monte Carpegna, anche il finale sarà leggermente in salita con una rampa del 2,5%. Chi, probabilmente, si sarà preso un vantaggio nella discesa finale potrà rinforzare per prendere più margine possibile.

Tirreno - Adriatico La classifica: Pogacar davanti a Evenepoel, scivola Geoghegan Hart 6 ORE FA

Le salite

-Mombaroccio (4,7 km al 3,4%),

-Urbino (5,4 km al 4,3%),

-Monte Carpegna (6 km al 9,9%),

-Monte Carpegna (6 km al 9,9%),

-Carpegna (0,7 km al 2,5%),

Evenepoel dove vai? Clamoroso: Remco e Pogacar sbagliano strada

Dove guardare la 6a tappa in tv e streaming

La 6a tappa della Tirreno-Adriatico sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 13:50, per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

L'attacco di Evenepoel, ma Pogacar non molla di un centimetro

I favoriti

Per quanto fatto vedere in tutta la settimana, il favorito resta lui: Tadej Pogacar. Nella frazione di Fermo non ha attaccato direttamente, ma ha fatto lavorare la squadra come i team che monopolizzavano le corse di qualche anno fa. Lo sloveno deve difendersi da Evenepoel che ha solo 9'' di ritardo e vuole lasciare un ulteriore segno dopo la vittoria di Bellante. Alle sue spalle però ci sono Evenepoel stesso e Vingegaard, che sembra essersi rigenerato dopo una crono totalmente da dimenticare. Proveranno a fare lo sgambetto a Pogacar, almeno per la conquista della tappa, poi chissà...

In terza fila abbiamo i due Bahrain Landa e Bilbao che si sono rivisti proprio nell'ultima frazione, oltre a Bardet di cui aspettiamo un colpo in questa Tirreno-Adriatico. Tra Geoghegan Hart e Porte, invece, sembra esserci stato un altro cambio di guarda per chi deve fare il capitano in casa Ineos: l'australiano è parso molto più pimpante. Ci attendiamo qualcosa anche da Ciccone e Miguel Ángel López. Batteranno un colpo?

Pogacar *****

Evenepoel, Vingegaard ****

Bardet, Porte, Pello Bilbao, Landa ***

Geoghegan Hart, Miguel Ángel López, Kelderman, Ciccone, Hindley, Fuglsang, Lafay, Arensman **

Damiano Caruso, Uran, Enric Mas, Kuss, Soler, Cosnefroy, Pinot, Fortunato, Pozzovivo, Barguil *

Pogacar da paura! Nessuno può tenerlo, rivivi l'arrivo

Informazioni utili

-Orario di partenza: 10.50,

-Orario d'arrivo: tra le 16.11 e le 16.51

-Lunghezza tappa: 215 km,

-Dislivello: 3700 metri,

L'attacco di Evenepoel, ma Pogacar non molla di un centimetro

Tirreno - Adriatico Evenepoel e Pogacar sbagliano strada: vince Barguil a Fermo 7 ORE FA