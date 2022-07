Marta Cavalli, che è stata letteralmente investita da Nicole Frain alla 2a tappa, alla Da, che è stata letteralmente investita da Nicole Frain alla 2a tappa, alla maxi caduta avvenuta nella frazione di Saint-Dié-des-Vosges , l'ultima tappa vissuta in questo Tour de France Femmes che ha visto il trionfo di Lorena Wiebes . Nel giro di cinque giorni abbiamo visto una serie inenarrabile di cadute, alcune molto violente che avrebbero potuto mandare a casa qualche big della classifica generale... Come successo per Marta Cavalli . Lasciando da parte considerazioni e commenti sessisti, perché in questa prima parte di Tour de France Femmes abbiamo visto così tante cadute? E cadute così gravi? La ragione sta nella professionalità e nell'esperienza di ogni atleta. Evidentemente, alcune delle atleti presenti a questa kermesse non è all'altezza di una competizione così importante...

Cavalli abbattuta! Ferma per una caduta, viene centrata da un'altra atleta

E a dirlo è stata Jolien D'Hoore, 32 anni, ed ex ciclista su strada e pistard. Una che ha corso fino all'altro anno nella SD Worx, con Anna van der Breggen, e che in carriera ha vinto una medaglia olimpica e un titolo iridato su pista, oltre a tre tappe conquistate al Giro d'Italia Donne e 2 Vuelta Donne portata a casa. Oggi la D'Hoore fa il direttore sportivo per l'AG Insurance-NXTG, in cui c'era Gaia Masetti, altra ciclista uscita di scena a causa di una caduta. Per la D'Hoore non tutte sono ad un livello tale da poter competere - in sicurezza - in questo palcoscenico.

Le parole della D'Hoore

Troppe cadute? Il ciclismo femminile sta crescendo velocemente, forse un po’ troppo velocemente. La differenza tra le squadre più forti e gli altri team è un po’ troppo ampia, in tutti i campi. Un altro problema è che le segnalazioni non sono chiare. Molte strade strette sono indicate solo con un po’ di pittura rosso fluo. In Belgio i segnali sono dieci volte migliori che qui. [Jolien D'Hoore, ds della AG Insurance-NXTG a RTBF]

La Masetti inaugura la serie di cadute: si fa tutta la strada strisciando, a casa anche lei

Le fa eco una delle senatrici del gruppo, Marta Bastianelli...

Le parole di Marta Bastianelli

Il ciclismo femminile è cambiato in poco tempo, molto velocemente, e forse molte atlete e molti team non sono ancora pronti per questo. Per cui a volte succedono anche tante cadute e tanti incidenti in gara. Tante atlete non sono abituate a velocità alte e kilometraggi così e a fare giorni così intensi. C’è da rivedere qualcosina per quanto riguarda questo lato qui. [Bastianelli a Eurosport]

