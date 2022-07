Marianne Vos a Provins, Silvia Persico, la 2a in Valcar Travel & Service è stata anche lei vittima della Da quella volata persa cona Provins, alla seconda tappa , che resta la voglia di andarsi a prendere la maglia gialla. Parliamo di, la 2a in classifica generale , anche se il suo distacco è aumentato a 20'' sulla Vos dopo l'ultima frazione di Saint-Dié-des-Vosges . La capitana dellaè stata anche lei vittima della maxi caduta dell'ultima frazione , ma promette ancora battaglia nella prossima tappa di Rosheim, forse l'ultima occasione per la bergamasca di indossare la maglia gialla di leader della classifica.

Le parole di Silvia Persico

Non so cosa sia successo. Ero in mezzo al gruppo e alcune cicliste davanti a me sono cadute e sonno finita a terra anch'io. Sono ripartita. Mi fa un po’ male il braccio destro, ma penso non sia niente di grave. Alla fine sono riuscita a chiudere in 7a posizione. Ho cercato di restare calma, ho cambiato bici e sono tranquilla

Persico: "Mi fa un po' male il braccio ma non mollo. Voglio la gialla"

Qual è il prossimo obiettivo?

Ora voglio provare a prendere la maglia gialla. Non so come andrà domani, ma ci proverò sicuramente

Da domenica 24 a domenica 31 luglio scatta la prima edizione del Tour de France Femmes, con 8 tappe in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro. Potrete seguire il Tour de France Femmes, senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

