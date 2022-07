Silvia Persico finita anche lei per terra, mentre si è dovuta ritirare la Norsgaard. Non una donna di classifica, ma gregaria eccellente della van Vleuten. Nel finale c'è stata la volata col successo di Lorena Wiebes che bissa la vittoria nella Marianne Vos e la maglia iridata di Elisa Balsamo, ma contro questa Wiebes non si poteva fare nulla. Di gran lunga la miglior velocista del mondo: 53 successi a 23 anni, la 17esima in questo 2022. E cambia qualcosa in classifica ahimè. Non è arrivata con le altre la Elisa Longo Borghini che Chabbey. Doveva essere una tappa di transizione, non dura per le donne di classifica. Un discorso che si fa di solito alla vigilia di queste frazioni ma, come al solito, scatta la trappola per tutte. A 45 km dal traguardo la maxi caduta che ha fatto male a tante, e poteva andare anche peggio per una come lafinita anche lei per terra, mentre si è dovuta ritirare la. Non una donna di classifica, ma gregaria eccellente della. Nel finale c'è stata la volata col successo diche bissa la vittoria nella tappa inaugurale sugli Champs-Élysées . C'erano anche la maglia gialla die la maglia iridata di, ma contro questa Wiebes non si poteva fare nulla. Di gran lunga la miglior velocista del mondo:a 23 anni, la 17esima in questo 2022. E cambia qualcosa in classifica ahimè. Non è arrivata con le altre lache sbaglia strada in una delle ultime curve , mentre stava lavorando per la Balsamo. La leader della Trek Segafredo perde 9'', ma resta in 4a posizione della classifica. Esce invece dalla top 10 la

L'ordine d'arrivo

Ad

Ciclista Tempo 1. Lorena Wiebes 4h32'16'' 2. Elisa Balsamo st 3. Marianne Vos st 4. Rachele Barbieri st 5. Maike van der Duin st 6. Maria Giulia Confalonieri st 7. Silvia Persico st 8. Vittoria Guazzini st 9. Tamara Dronova-Balabolina st 10. Alexandra Manly st 11. Lotte Kopecky st 62. Elisa Longo Borghini +9''

Tour de France femminile Cavalli torna a casa: "Sto bene, ora alcuni giorni di riposo totale" 2 ORE FA

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE FEMMES? Annemiek van Vleuten Demi Vollering Juliette Labous Elisa Longo Borghini Katarzyna Niewiadoma Mavi García Cecilie Ludwig Marianne Vos

È la tappa più lunga: 4 in fuga

La fuga ci mette un po' a partire, ma ai -146 km ecco le azioni di Newsom (EF Education-TIBCO) e Louw (AG Insurance). Le due non riescono a prendere tanto margine tanto che il gruppo sta per rientrare spinto dalla Human Powered Health che ha, però, come obiettivo solo quello di lanciare la Christoforou. E la cipriota si inserisce anche lei nella fuga insieme alla Berteau (Cofidis), andando a formare quindi un quartetto. Da quel momento le 4 vanno di comune accordo e guadagnano ben 3' sul gruppo guidato dalla DSM della Wiebes.

A terra la Persico, squalificata la Malcotti

A 45 km al traguardo ecco una maxi caduta. A terra molti nomi importanti come le nostre Silvia Persico, Rachele Barbieri, Letizia Borghesi e Marta Bastianelli. A terra anche Lotte Kopecky e la Norsgaard. La velocista della Movistar, e gregaria della van Vleuten, è costretta addirittura al ritiro. Prima di questo episodio, inoltre, era stata squalificata Barbara Malcotti per un cambio di bici irregolare. Le altre rientrano e il gruppo si riporta velocemente a 1' di ritardo sull'ultima salita. Là dove partono la Berteau e la Christoforou che si lasciano alle spalle le compagne di fuga.

Tutte giù per terra! Maxi caduta: coinvolta anche Silvia Persico

Wiebes devastante: Elisa Balsamo fa 2a. Longo Borghini perde 9''

Berteau e Christoforou ci provano e danno filo da torcere alle squadre delle velocisti. La Berteau viene comunque raggiunta a 2,4 km dal traguardo ed ecco che i treni cominciano a lavorare per lo sprint. Anche le big si mettono a disposizione per le compagne: la Vollering per la Kopecky, anche la Longo Borghini per la Balsamo. La leader della Trek Segafredo, però, sbaglia strada, prendendo una curva di troppo, e arriverà al traguardo con 9'' di ritardo. Parte lo sprint con il duello Wiebes-Vos, brava Elisa Balsamo a inserirsi, ma la Wiebes è troppo per tutte. Bis a questo Tour de France Femmes e 17 in stagione. Balsamo 2a davanti alla Vos, poi in top 10 anche Barbieri (4a), Confalonieri (6a), Persico (7a) e Guazzini (8a).

Longo Borghini, dove vai? Elisa sbaglia strada prima della volata

La classifica generale

Ciclista Tempo 1. Marianne Vos 16h20'58'' 2. Silvia Persico +20'' 3. Katarzyna Niewiadoma +20'' 4. Elisa Longo Borghini +34'' 5. Ashleigh Moolman-Pasio +55'' 6. Demi Vollering +1'01'' 7. Juliette Labous +1'09'' 8. Annemiek van Vleuten +1'18'' 9. Cecilie Uttrup Ludwig +1'52'' 10. Mavi García +2'30''

Rivivi la 5a tappa del Tour de Femmes On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Tour de France Femmes | 5a tappa 02:54:03 Replica

Tour de France femminile Van Vleuten: "Sterrato bello alla Strade Bianche ma non adatto in una corsa a tappe" 20 ORE FA