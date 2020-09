Tour de France

Tantissimi tentativi di fuga, ma è davvero difficile riuscire ad evadere dal gruppo. Tra i più attivi Pierre Rolland che vuole tappa e maglia a pois. Il francese riesce ad andarsene a 144 km dal traguardo insieme ad altri 7 corridori: ci sono anche gli italiani Matteo Trentin (CCC), Marco Marcato (UAE Emirates) e Niccolò Bonifazio (Total Direct Énergie) oltre a Jesús Herrada, Gogl, Ledanois e Geschke. Ci aveva provato anche Peter Sagan, subito inseguito però da Sam Bennett. Matteo Trentin fa suo il traguardo volante di Le Bouchage, mentre la volata di gruppo viene vinta da Sam Bennett che guadagna due punti su Sagan, nella battaglia per la maglia verde. Non mancano le cadute: finisco a terra Hofstetter, ma anche Carapaz e Sergio Higuita che è costretto poi al ritiro.

Sulla prima salita di giornata, la Selle de Fromentel, la fuga si spezza con Trentin a lavorare per il suo compagno Geschke, a ruota Rolland, Jesús Herrada e Gogl. Nel gruppo maglia gialla si staccano subito i velocisti e si stacca anche Alaphilippe, volendo risparmiare la gamba per tappe più adatte alle sue caratteristiche. Jesús Herrada fa suo il GPM, mentre nel gruppo è Pogacar a piazzare Polanc per fare l'andatura mentre Bernal perde tutti i gregari tranne Kwiatkowski. Prima del secondo GPM rientra qualcuno in discesa, ma si torna subito a salire con il Col de la Biche. È Rolland a prendersi i punti del GPM, mentre in gruppo Bernal perde anche Sivakov.