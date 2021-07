Dopo quella vittoria al Giro di Lombardia nel 2019 si era un po' fermato. Bauke Mollema sembrava non riuscire più a vincere le grandi corse, nonostante in questo 2021 avesse portato a casa una tappa del Tour des Alpes Maritimes e il Trofeo Laigueglia. Certo, non il Mondiale o l'Olimpiade. Al Giro d'Italia 2021 ci ha provato mille volte, non riuscendo mai ad arrivare in fondo ai suoi tentativi di fuga, se non per un 5° posto sullo Zoncolan (nel giorno di Fortunato). Anche qui, al Tour, ha rimediato un 3° posto nella tappa del Mont Ventoux nonostante una grande azione di squadra con Elissonde e Bernard. Poco male, Mollema ci ha riprovato ed è stato bravissimo a Quillan. Anzi prima, quando ha lasciato i 13 compagni di fuga con una fagianata vera e propria a 43 km dal traguardo. Niente da fare anche questa volta per Mattia Cattaneo che arriva 4° alle spalle di Konrad e Higuita. Era stato proprio lui ad animare la fuga, ma si deve accontentare del terzo piazzamento in top 10 del suo Tour. Poco male, grazie a questa azione in fuga è salito al 10° posto della generale e chissà che questo non possa essere il suo nuovo obiettivo da qui a Parigi. A proposito di classifica: nessuno attacca Pogacar, risparmiando le energie per la tappa di Andorra che sarà molto più dura. C'è però un nuovo 2°, con Guillaume Martin, anche lui nella fuga, che scippa un posto sul podio virtuale a Vingegaard.

Dopo mille fughe, Mollema ce la fa! Rivivi la sua vittoria

La nuova classifica

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 56h50'21'' 2. Guillaume Martin +4'04'' 3. Rigoberto Uran +5'18'' 4. Jonas Vingegaard +5'32'' 5. Richard Carapaz +5'33'' 6. Ben O'Connor +5'58'' 7. Wilco Kelderman +6'16'' 8. Alexey Lutsenko +6'30'' 9. Enric Mas +7'11'' 10. Mattia Cattaneo +9'48'' 11. Pello Bilbao +10'28''

Classifiche e risultati

14 in fuga, c'è anche Mattia Cattaneo

Andatura folle nella prima ora di corsa: si vola a 47 km/h con tutte le squadre che cercano di piazzare un loro corridore in fuga. Ci provano, tanto per dire, anche van Aert e Alaphilippe. Alla fine partono Sbaragli e Rickaert (Alpecin Fenix), Turgis (TotalEnergies), Skujins (Trek Segafredo) e Chevalier (B/B Hotels), ma la loro azione dura fino al traguardo volante di Lavelanet (dove Colbrelli si piazza solo 8°).

Niente da fare per Colbrelli allo sprint: la maglia verde si allontana

Prima del Col de Montségur ci prova anche Vincenzo Nibali, ma il siciliano viene ripreso dal gruppo. Non riesce a venir via la fuga di giornata e a questo punto, ai piedi della salita, arriva la fiammata decisiva di Mattia Cattaneo inseguito da Wout Poels. Ai due si aggiunge anche Michael Woods che sfida proprio Poels per il discorso maglia a pois. Si forma dunque questo terzetto, al loro inseguimento un gruppetto formato da Mollema (Trek Segafredo), Konrad (Bora Hansgrohe), Guillaume Martin (Cofidis), Sergio Higuita (Education Nippo), Chaves (BikeExchange), Fraile (Astana), Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert) più indietro Pacher e Rolland (B/B Hotels), Madouas (Groupama-FDJ) e Gesbert (Arkéa Samsic). Poels si prende il Col de Montségur, Woods il Col de la Croix des Morts, chi resta a bocca asciutta è Quintana che non è riuscito ad entrare nella fuga. Dopo il terzo GPM rientrano anche gli inseguitori, componendo così un gruppo di 14 battistrada.

"È partito Vincenzo Nibali": anche il siciliano cerca la fuga

Mollema stupisce tutti, Cattaneo solo 4°

A 43 km dal traguardo parte da solo Mollema. Sembra che l'olandese voglia anticipare tutti per non rischiare in discesa, ma il corridore della Trek Segafredo invece riesce a prendere un buon margine sugli ex compagni di fuga. Sull'ultima salita del Col de Saint-Louis conta un vantaggio di 1'22'' e dietro si forma un gruppo inseguitore composto da Cattaneo-Konrad-Higuita-Woods. Mollema continua la sua azione e nella salita perde solo 20'', rinforzando la propria andatura in discesa. I quattro dietro non lavorano di comune accordo, anzi, ci sono scaramucce che favoriscono così l'azione dell'olandese della Trek che si invola solo al traguardo. Higuita si gioca la volata con Konrad per il 2° posto, vinta dall'austriaco, mentre Cattaneo arriva 4°, cogliendo il suo terzo piazzamento in top 10 in questo Tour.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Bauke Mollema 4h16'16'' 2. Patrick Konrad +1'04'' 3. Sergio Higuita +1'04'' 4. Mattia Cattaneo +1'06'' 5. Michael Woods +1'10'' 6. Omar Fraile +1'25'' 7. Élie Gesbert +1'25'' 8. Quentin Pacher +1'25'' 9. Louis Meintjes +1'25'' 10. Esteban Chaves +1'28'

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11