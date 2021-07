Pogacar che ha Franck Bonnamour, ci manca solo di scoprire chi sarà il successo di Sam Bennett come leader della classifica a punti. Sì perché ci sono ancora 70 punti a disposizione tra il traguardo volante e Mark Cavendish (1° della classifica) conta un +35 su Michael Matthews (il 2°) alla vigilia dell'ultima frazione. Cala il sipario sul Tour de France 2021. Ormai tutte le classifiche sono state assegnate, conche ha rivinto tutto anche quest'anno . Abbiamo anche il nuovo supercombattivo , ci manca solo di scoprire chi sarà il successo di Sam Bennett come leader della classifica a punti. Sì perché ci sono ancora 70 punti a disposizione tra il traguardo volante e l'arrivo sugli Champs-Élysées , mentre(1° della classifica) conta un +35 su(il 2°) alla vigilia dell'ultima frazione.

Michael Matthews è ancora in corsa per spodestare Mark Cavendish. che indossa ormai la maglia verde dalla cronometro di Laval, dopo la sua Sonny Colbrelli e Jasper Philipsen che hanno rispettivamente un -88 e un -118 dalla vetta della classifica. Con 70 punti a disposizione, soloè ancora in corsa per spodestare Mark Cavendish. che indossa ormai la maglia verde dalla cronometro di Laval, dopo la sua prima vittoria a Fougères . Già fuori dai giochiche hanno rispettivamente un -88 e un -118 dalla vetta della classifica.

La classifica a punti dopo 20 tappe

Corridore Punti 1. Mark Cavendish 304 punti 2. Michael Matthews 269 punti 3. Sonny Colbrelli 216 punti 4. Jasper Philipsen 186 punti 5. Matej Mohoric 163 punti

Cavendish torna a vincere al Tour 5 anni dopo! Rivivi la volata

20 punti al traguardo volante e 50 all'arrivo

Quest'oggi ci saranno 70 punti a disposizione tra il traguardo volante e l'arrivo sugli Champs-Élysées. Il traguardo volante è posto al km 68,3, quando saremo già entrati nel circuito cittadino di Parigi. Uno sprint intermedio un po' insolito che potrà indurre i corridori all'errore: il TV infatti non è posizionato sulla linea di arrivo (che verrà passata 8 volte visto gli 8 giri del circuito), ma si troverà 800 metri dopo la linea del traguardo. Avremo appena superato il 3° giro del circuito.

I punti del traguardo volante

Posizione Punti 1. 20 punti 2. 17 punti 3. 15 punti 4. 13 punti 5. 11 punti 6. 10 punti 7. 9 punti 8. 8 punti 9. 7 punti 10. 6 punti 11. 5 punti 12. 4 punti 13. 3 punti 14. 2 punti 15. 1 punto

Ben diversa la posta in palio all'arrivo, ovviamente. Il vincitore di tappa si prenderà ben 50 punti per questa classifica, ma anche il 2° e il 3° saranno ricompensati con 30 e 20 punti. Questo meccanismo di assegnazione di punti, però, non vale per tutte le tappe. Dipende dalla conformazione della frazione che viene disputata. Nella tappe di montagna e nelle cronometro, infatti, il vincitore acquisisce meno punti, proprio per favorire - in questa classifica - i corridori cosiddetti velocisti. Al contrario, tutte le tappe per velocisti assegnano 50 punti al vincitore. Questo è il metodo di assegnazione al Tour de France, perché ogni Grande Giro ha un suo criterio differente, non essendoci una regola UCI valida per tutte le corse a tappe.

Cavendish scrive la storia: rivivi la sua 34a vittoria al Tour

I punti all'arrivo

Posizione Punti 1. 50 punti 2. 30 punti 3. 20 punti 4. 18 punti 5. 16 punti 6. 14 punti 7. 12 punti 8. 10 punti 9. 8 punti 10. 7 punti 11. 6 punti 12. 5 punti 13. 4 punti 14. 3 punti 15. 2 punti

Mark Cavendish è il grande favorito per questa maglia. Non solo perché ha un buon margine su Matthews, ma anche perché è il favorito per la vittoria di tappa. Ma quanti punti deve fare l'australiano per scavalcare il britannico? Anche se vincesse traguardo volante prima e arrivo poi, non sarebbe matematico il successo del corridore della BikeExchange. Matthews deve sperare di vincere tutto ma, soprattutto, che Cavendish conquisti meno di 35 punti. Se Matthews prendesse i 70 punti e Cavendish ne conquistasse 35, i due corridori si troverebbero a pari punti a quota 339 e, in caso di parità, vince quello con più successi di tappa. E Cavendish può conquistare i 35 punti facendo 11° al traguardo volante (+5) e 2° all'arrivo (+30). Quindi l'australiano deve sperare, oltre che fare en-plein, che Cav abbia delle problematiche tali da non piazzarsi nelle prime posizioni in entrambe le volate. Una combinazone possibile per il sorpasso sarebbe che Matthews batta Cavendish al traguardo volante portandosi a -32 (non ci immaginiamo altri corridori a fare la volata al TV), e vinca poi all'arrivo. Ma a quel punto Cavendish dovrebbe arrivare massimo 5° e prendere solo 16 punti per una situazione di 339 a 337 in favore dell'australiano.

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

