Mark Cavendish ci avevano sperato. Chi per vincere le a superare i Pirenei. 34'10'' di ritardo Sotto sotto gli avversari dici avevano sperato. Chi per vincere le volate rimaste da qui a Parigi , oltre ai contendenti per la maglia verde che, un punto di qui un punto di là, erano riusciti ad accorciare il proprio svantaggio sul britannico nella classifica a punti. E, invece, Cavendish ce l'ha fatta. 34'10'' di ritardo sul Col du Portet , e 32'09'' di ritardo sul Luz Ardidend : in entrambi i casi abbondantemente dentro il tempo massimo. Mark Cavendish può continuare il suo Tour de France e puntare ai suoi record.

Il Tour di Cavendish continua: dentro il tempo massimo, ora può battere Merckx

Grande Boucle, e due saranno potenziali volate di gruppo con Cavendish - ovviamente - grande favorito dopo i quattro successi collezionati fino ad ora. Il corridore della Deceuninck Quick Step ha raggiunto Cannibale. Appuntamento quindi a Libourne e a Parigi. Mancano tre tappe alla conclusione di questa, e due saranno potenziali volate di gruppo con Cavendish - ovviamente - grande favorito dopo i quattro successi collezionati fino ad ora. Il corridore dellaha raggiunto Merckx a quota 34 vittorie in carriera, ma ha due chance per superare il. Appuntamento quindi a Libourne e a Parigi.

Corridore/Tour fatti Vittorie di tappa 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 34 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22

Ma c'è anche il discorso della maglia verde in piedi. L'avversario diretto è Michael Matthews che in questi giorni si è portato a -38 da Cavendish e vuole bissare il successo del 2017. Cavendish, invece, essendo un velocista puro ha faticato a fare la differenza in questa classifica nonostante le tante vittorie. C'è riuscito solo nel 2011 e punta anche al bis. Sarebbe eccezionale, dovesse farcela, considerando che nel novembre scorso Cavendish si stava per ritirare dal mondo dei professionisti.

Corridore Punti 1. Mark Cavendish 298 2. Michael Matthews 260 3. Sonny Colbrelli 208 4. Jasper Philipsen 184 5. Julian Alaphilippe 155

Ci sono due arrivi di tappa e due traguardi volanti. È vero, c'è anche la cronometro che assegnerà dei punti, ma solo ai primi 15 classificati. Ma Cavendish e Matthews possono sognare di entrare nella top 15 di Saint-Émilion? Ufficialmente avremo 140 punti a disposizione, ecco che - paradossalmente - anche Colbrelli potrebbe entrare ancora in gioco. Certo gli altri non dovrebbero prendere niente...

Arrivo/traguardo volante Tappa Saint-Sever (TV) 20 Libourne (arrivo) 50 Saint-Émilion (arrivo crono) 20 Parigi Champs-Élysées (3° passaggio) (TV) 20 Parigi Champs-Élysées (arrivo) 50

