Pogacar ha vinto il Tour de France 2021. Il suo secondo Tour dopo il clamoroso successo si Roglic nel 2020. E ora? E ora ci saranno le Olimpiadi con lo sloveno a dividere, Tour+Vuelta, cosa riuscita solo a Chris Froome (con il nuovo format). A rivelarlo è direttamente il team manager dell'UAE Emirates, Joxean Fernández Matxín, che ha smentito quanto annunciato dalla Gazzetta dello Sport nel pomeriggio. Secondo la Rosea, infatti, citando fonti vicine agli organizzatori della Vuelta, Pogacar e il team avrebbero saltato la corsa a tappe spagnola perché sarebbe stato troppo duro affrontarla dopo le fatiche di Tour e Olimpiadi. In una stagione in cui Pogacar, comunque, va forte dal mese di febbraio quando ha vinto Adesso lo si può dire. Dopo la cronometro di Saint-Émilion ha vinto il Tour de France 2021. Il suo secondo Tour dopo il clamoroso successo si Roglic nel 2020. E ora? E ora ci saranno lecon lo sloveno a dividere, proprio con Roglic , la leadership della propria Nazionale a Tokyo. Solo dopo si penserà alla Vuelta , con il sogno di fare doppietta, cosa riuscita solo a(con il nuovo format). A rivelarlo è direttamente il team manager dell'UAE Emirates,, che ha smentito quanto annunciato dallanel pomeriggio. Secondo la, infatti, citando fonti vicine agli organizzatori della Vuelta, Pogacar e il team avrebbero saltato la corsa a tappe spagnola perché sarebbe stato troppo duro affrontarla dopo le fatiche di Tour e Olimpiadi. In una stagione in cui Pogacar, comunque, va forte dal mese di febbraio quando ha vinto la classifica generale dell'UAE Tour

Le parole di Joxean Fernández Matxín

2° Tour de France consecutivo, non male per un ragazzo di 22 anni. Complimenti a me? I complimenti vanno a Tadej che sta facendo grandi cose. Mi ricordo, proprio l'anno scorso, di questi tempi, che si diceva che Bernal avrebbe vinto tutti i Tour de France che disputava, oggi abbiamo un'altra realtà. Non montiamoci la testa, stiamo facendo bene e puntiamo a vincere ancora. Ci saranno tante sfide. Pogacar sarà anche alla Vuelta? Ora godiamoci questa vittoria al Tour, poi Tadej sarà alle Olimpiadi per rappresentare il suo Paese. Comunque nei piani di Pogacar e della squadra c'è di affrontare poi la Vuelta dal 14 agosto. [Joxean Fernández Matxín a COPE]

La Vuelta è stata il primo Grande Giro affrontato in carriera da Pogacar, che concluse la corsa a tappe spagnola sul podio, al 3° posto, alle spalle di Roglic e Valverde. Lo sloveno cominciò come gregario di Fabio Aru, diventando poi il capitano al ritiro del sardo. In quella Vuelta, inoltre, Pogacar vinse ben tre tappe (proprio come al Tour 2020 e al Tour 2021). L'UAE Tour, intanto, ha già ufficializzato 7 nomi sugli 8 che faranno la Vuelta: oltre a Pogacar, ci sarebbero anche Polanc, de la Cruz, Majka, Rui Oliveira, Gibbons e Matteo Trentin. Che sfida con Bernal e Roglic!

