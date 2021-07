la maglia verde. Dentro, ovviamente, c'è anche Mark Cavendish che, Eddy Merckx che motiverà ancor di più il corridore britannico. Con un'altra vittoria, sarebbero 35 i successi in carriera al Tour e sarebbe così Cannoball. È giorno di riposo al Tour prima della terza, e ultima, settimana. Ci sono ancora tre tappe di montagna sui Pirenei , ma non mancheranno le occasioni per i velocisti, anche per definire la classifica per. Dentro, ovviamente, c'è ancheche, dopo 4 successi , sogna il pokerissimo e anche la maglia verde, già conquistata nel 2011. Poi c'è sempre in ballo il discorso del record diche motiverà ancor di più il corridore britannico. Con un'altra vittoria, sarebberoin carriera al Tour e sarebbe così il più vincente di sempre nella corsa a tappe francese. C'è però un però. Il famoso discorso del tempo massimo che preoccupa non poco

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Il tempo massimo, una preoccupazione

Ogni volta temo il tempo massimo. Dobbiamo cercare di superare le tappe di montagna al meglio possibile. Si spera che le giornate più dure per noi siano alle nostre spalle. 4 vittorie? L’ambizione di vincerne una in più è la stessa che avevo di vincere la prima 13 anni fa. Mi piacerebbe sfruttare ogni opportunità per vincere uno sprint. Ecco perché siamo qui. [Mark Cavendish a Velonews]

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

Sapevo di poter vincere una tappa al Tour

Sapevo di poter vincere uno sprint, ma è stato solo quando ci abbiamo provato che abbiamo potuto farlo. Non vieni al Tour senza credere di non poter vincere una tappa. Non so se pensavo di poterne vincere 4, ma sapevo di poter essere competitivo. Quello che posso dire è che non ce l’avrei fatta senza questi ragazzi. Sono fortunato ad averli con me. Se riusciremo a superare i prossimi tre giorni, speriamo di essere a posto. La maglia verde? Le tappe hanno sempre avuto la precedenza, la maglia Verde è arrivata solo come un bonus. Se continuiamo a vincere le volate arriveremo a Parigi in Verde

Cavendish: "Il record di vittorie? Mi emoziono sempre come se fosse la prima"

Ritiro a fine stagione?

In questo momento sono molto felice in bici. Sono felice in questo ambiente, ma so che non potrò correre per sempre. Ho dimostrato di essere ancora competitivo, mi piacerebbe andare avanti finché il mio corpo me lo permetterà

Cavendish-Wiggins: l'abbraccio tra due compagni di tante avventure

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11