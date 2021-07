Tadej Pogacar ormai da un po', ma sarà sicuramente decisiva tanto domani è il giorno di riposo, do il tutto per tutto”. Un discorso del genere lo farà anche Vincenzo Nibali, anche perché non ci sarà un domani per lui. Il corridore siciliano aveva già annunciato che sarebbe Tokyo (Andorra sarà l'occasione giusta per rivedere Nibali alzare le braccia al cielo? Ci siamo! È il giorno della tappa di Andorra , crocevia per la classifica generale. Non tanto per la maglia gialla che è sulle spalle diormai da un po', ma sarà sicuramente decisiva per la lotta al podio . Non mancherà la fuga e tanti corridori vorranno provare a prendersi una tappa di prestigio in un Tour molto competitivo. Basta vedere i nomi dei vincitori: Cavendish, van Aert, van der Poel, Alaphilippe, Pogacar ecc ecc. Qualcuno sfrutterà anche il discorso del "”. Un discorso del genere lo farà anche, anche perchéper lui. Il corridore siciliano aveva già annunciato che sarebbe arrivato fino ad Andorra , per poi ritirarsi dal Tour e affinare la preparazione in vista della prova olimpica di fissata per il 24 luglio ). Nibali si è già reso protagonista di qualche azione a questo Tour, con la fuga di 206 km nella tappa di Le Creusot, andando all'attacco con gente come van Aert, van der Poel, Asgreen e Mohoric. Ma serve qualcosa di più. La tappa disarà l'occasione giusta per rivedere Nibali alzare le braccia al cielo?

Dare un segnale in vista di Tokyo

Vincenzo Nibali è figurato nella lista dei convocati dal ct Davide Cassani per le Olimpiadi di Tokyo e, nello specifico, sarà la quarta partecipazione ai Giochi per il corridore siciliano. Fin quando eravamo nel 2020, Nibali era anche tra i potenziali favoriti; col passare del tempo invece è stata messa in dubbio la sua convocazione. Un po' l'età che ha minato il suo rendimento, un po' l'assenza di vittorie, voglio arrivare alle Olimpiadi con leggerezza”. Senza quella cattiveria che serve in questi momenti. Ai campionati nazionali italiani di Imola e anche qui al Tour ha dato prova di avere nuovamente quella scintilla. Non ha vinto una corsa, ma si è rimesso a pedalare con le giuste motivazioni. Cassani gli ha dato fiducia e l'ha chiamato, e adesso sta a Nibali rispondere presente. Vincere ad Andorra? Difficile, ma non impossibile, soprattutto in una tappa del genere. Dovesse trovare la fuga giusta, e fare una grande azione, sarebbe il modo migliore per approcciare alla prova olimpica. Ancheè figurato nella lista dei convocati dal ctper le Olimpiadi di Tokyo e, nello specifico, sarà la quarta partecipazione ai Giochi per il corridore siciliano. Fin quando eravamo nel 2020, Nibali era anche tra i potenziali favoriti; col passare del tempo invece è stata messa in dubbio la sua convocazione. Un po' l'età che ha minato il suo rendimento, un po' l'assenza di vittorie, un po' l'infortunio avuto prima del Giro d'Italia , costringendolo a disputare un Giro al di sotto delle sue potenzialità. Era stato proprio l'atteggiamento di Nibali a non piacere, neanche al ct, quando disse “”. Senza quella cattiveria che serve in questi momenti. Ai campionati nazionali italiani di Imola e anche qui al Tour ha dato prova di avere nuovamente quella scintilla. Non ha vinto una corsa, ma si è rimesso a pedalare con le giuste motivazioni. Cassani gli ha dato fiducia e l'ha chiamato, e adesso sta a Nibali rispondere presente. Vincere ad Andorra? Difficile, ma non impossibile, soprattutto in una tappa del genere. Dovesse trovare la fuga giusta, e fare una grande azione, sarebbe il modo migliore per approcciare alla prova olimpica.

Una vittoria che manca da 715 giorni

Tokyo. Anche perché, purtroppo, il siciliano non vince da ben due anni. Il suo ultimo successo risale al 27 luglio 2019, esattamente 715 giorni fa. Eravamo proprio al Tour, nell'ultima tappa di montagna, quella di Val Thorens di soli 59,5 km a causa della frana che aveva colpito quella zona della Francia. Nibali era andato in fuga e riuscì ad anticipare Valverde, E vincere sulle strade del Tour sarebbe straordinario per il morale suo e di tutta la squadra. Un'attestazione del fatto che Nibali potrà fare la differenza a. Anche perché, purtroppo, il siciliano non vince da ben due anni. Il suo ultimo successo risale al, esattamentegiorni fa. Eravamo proprio al Tour, nell'ultima tappa di montagna, quella di Val Thorens di soli 59,5 km a causa della frana che aveva colpito quella zona della Francia. Nibali era andato in fuga e riuscì ad anticipare Valverde, trovando un prezioso successo al Tour che consacrò Bernal. Ecco, da quel momento non è più arrivata una vittoria per il messinese che ha raccolto più delusioni che piazzamenti in questi ultimi 12 mesi.

Ad Andorra ha già vinto

Chris Froome. Appunto, si arrivava dalla Spagna, e quindi era una tappa diversa. Ma non per caratteristiche: due salite importanti, sopra i 1000 metri (Coll de la Rabassa a 1814 metri e Alto de la Cronella a 1346) e poi arrivo in discesa ad Andorra la Vella. Corsi e ricorsi storici. Il caso vuole che Vincenzo Nibali abbia già vinto ad Andorra la Vella . Era la Vuelta 2017 che lo vide protagonista nella lotta per la maglia roja con. Appunto, si arrivava dalla Spagna, e quindi era una tappa diversa. Ma non per caratteristiche: due salite importanti, sopra i 1000 metri (Coll de la Rabassa a 1814 metri e Alto de la Cronella a 1346) e poi arrivo in discesa ad

La 15a tappa del Tour 2021

Non che la frazione che vedremo al Tour sia tanto diversa. È sicuramente più dura visto che ci saranno 4 GPM, tre di 1a categoria, ma si va sopra i 1500 metri di altitudine e poi giù sparati in discesa fino al traguardo. Insomma, le sue tappe. Un'occasione in più per provare a fare bene.

