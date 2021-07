Pogacar resta saldamente al Nibali che vorrà Si chiude la seconda settimana del Tour de France. Seresta saldamente al primo posto della generale , si è delineata la battaglia per il podio. Qualcosa di più chiaro avremo in serata, considerando la difficoltà della frazione di Andorra che vedrà 4 GPM (tre di 1a categoria) e più di 60 km di salita. Come al solito avremo una tappa nella tappa, con i fuggitivi per la maglia a pois e dietro gli uomini di classifica, con la speranza di emozionarci perche vorrà salutare il suo Tour de France con un'azione delle sue

Il percorso della 15a tappa

Si parte praticamente in salita, a dare subito la chance ai cacciatori di tappa di partire in fuga. Scollinati al Col du Fourtou (non classificato come GPM), occhio alla discesa fino a Bouleternère. Si ricomincia a salire destinazione il traguardo volante di Olette, ma non è finita qui perché la strada sale ancora fino al GPM di Montée de Mont-Louis, il 1° primo categoria di giornata. 8,4 km al 5,7% di pendenza media, ma la strada resta all'insù fino a Font-Romeu. In pratica è una salita continua. Breve discesa e si torna a salire per il Col de Puymorens che è un 2a categoria (5,8 km al 4,7%), ma che porta i corridori quasi ai 2000 metri di altitudine. Si sconfina ad Andorra e si va verso il Port d'Envalira, altro 1a categoria. 10,7 km al 5,9% e qui si va oltre i 2400 metri di altitudine. Sarà tutta fatica che rimarrà nelle gambe dei corridori. Discesa di circa 24 km e comincerà il terzo 1a categoria di giornata. Il Col de Beixalis di 6,4 km all'8,5% di pendenza media. Ma i tratti più duri sono tra il 2° e il 4° km e si andrà oltre il 10% di pendenza. Tratto ideale, se hai le gambe, per lasciarsi alle spalle la concorrenza. Allo scollinamento (a quota 1796 metri) ci saranno anche i secondi di abbuono. Manca ancora un po' per l'arrivo di tappa, perché si scende 14,8 km per giungere ad Andorra la Vella (si resta comunque in quota sopra i 1000 metri). La discesa sarà ostica, soprattutto in condizioni climatiche avverse. Occhio che non possa fare più danni della salita.

GPM e altimetrie:

-Al km 18,4 Col du Fourtou (non classificato come GPM): salita di 17 km al 2,7%;

-Al km 86,3 Montée de Mont-Louis (1a categoria): salita di 8,4 km al 5,7%;

-Al km 133,1 Col de Puymorens (2a categoria): salita di 5,8 km al 4,7%;

-Al km 146,7 Port d'Envalira (1a categoria): salita di 10,7 km al 5,9%;

-Al km 176,5 Col de Beixalis (1a categoria): salita di 6,4 km all'8,5%;

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Tadej Pogacar alla vigilia, chissà che lo sloveno voglia mettere un suo sigillo anche in questa seconda settimana (Uran, Carapaz e Vingegaard che si giocano i due posti rimanenti sul podio. Vingegaard ha dato prova di essere un grande scalatore sul Mont Ventoux, ma occhio a non perdere tutto nella discesa dopo il Col de Beixalis. Non mancheranno sicuramente le fughe, ma è d'obbligo - vista la difficoltà della tappa - indicare come favorito un uomo di classifica. Stando alle parole dialla vigilia, chissà che lo sloveno voglia mettere un suo sigillo anche in questa seconda settimana ( lo ha detto lui stesso ), dopo essere stato più guardingo negli ultimi giorni. 4 GPM, tre di 1a categoria, territorio ideale per il corridore dell'UAE Emirates che vuole chiudere in maniera definitiva il discorso classifica (e sarà appena finita la seconda settimana). Chi lo può attaccare? Nelle tappe più importanti, solo altri tre corridori sono stati a lui vicini, per così dire.che si giocano i due posti rimanenti sul podio. Vingegaard ha dato prova di essere un grande scalatore sul Mont Ventoux, ma occhio a non perdere tutto nella discesa dopo il Col de Beixalis.

C'è anche la battaglia per la maglia a pois da considerare e, una volta scollinati sull'ultimo GPM, perché non provare ad arrivare sino in fondo? Abbiamo capito i tre corridori che si stanno sfidando per la leadership della classifica scalatori. Michael Woods, che ha appena conquistato la maglia, Wout Poels e soprattutto Nairo Quintana. Contrariamente ai primi due, il colombiano non è riuscito ad entrare nella fuga della prima tappa pirenaica, e siamo sicuri voglia combinare qualcosa ad Andorra.

Vincenzo Nibali che ha già dichiarato Squalo. Sul Mont Ventoux non ci ha neanche provato, in questi giorni si è nascosto, a parte una fiammata nell'ultima tappa, e siamo sicuri di vederlo in fuga nella prossima frazione e, poi, sarà quel che sarà. E Cattaneo? Dopo il Alaphilippe. Il campione del mondo, entrando in una fuga, potrebbe dire anche lui qualcosa di importante in questa frazione. Sarà l'ultima occasione perche ha già dichiarato di lasciare il Tour la sera stessa della tappa . C'è l'altitudine e il finale in discesa. Caratteristiche che in passato esaltavano il siciliano, ecco perché - sin dalla presentazione di questa tappa - ci era parso chiaro che potesse essere territorio fertile per lo. Sul Mont Ventoux non ci ha neanche provato, in questi giorni si è nascosto, a parte una fiammata nell'ultima tappa, e siamo sicuri di vederlo in fuga nella prossima frazione e, poi, sarà quel che sarà. E? Dopo il 4° posto a Quillan non è impensabile rivederlo in fuga anche in chiusura della 2a settimana, ma bisognerà vedere cosa vorrà fare la squadra, considerando la presenza di uno come. Il campione del mondo, entrando in una fuga, potrebbe dire anche lui qualcosa di importante in questa frazione.

Pogacar *****

Vingegaard, Uran, Carapaz, Quintana ****

Nibali, Elissonde, Alaphilippe, Cattaneo, O'Connor ***

Poels, Woods, Daniel Martin, Gaudu, Latour, Porte, Chaves, Miguel Ángel López **

Enric Mas, Kelderman, Lutsenko, Pello Bilbao, Rolland, Pacher, van Aert, Guillaume Martin, Higuita *

Domenica 11 luglio, dalle 12:05 (collegamento tv)

