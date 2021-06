donna che, sabato 26 giugno, nella Gendarmerie du Finistère, il dipartimento dove si è consumato il fatto, aveva addirittura fatto appello alla cittadinanza per ritrovarla e si era temuto che fosse espatriata, considerandola una turista tedesca in vacanza in Bretagna. Importante notizia che arriva dalla Francia. La caccia allache, sabato 26 giugno, nella tappa inaugurale del Tour , aveva provocato la maxi caduta che ha steso circa 80 corridori , si è conclusa. La spettatrice era scappata dopo l'accaduto, e l'ASO aveva sporto denuncia contro ignoti”, per trovarla e farle pagare i danni a persone e cose. La, il dipartimento dove si è consumato il fatto, aveva addirittura fatto appello alla cittadinanza per ritrovarla e si era temuto che fosse espatriata, considerandola una turista tedesca in vacanza in Bretagna.

Dopo 4 giorni di ricerca, è stata individuata dalla Gendarmerie che l'ha fermata e messa in custodia cautelare in attesa della conferma dell'arresto. In base al codice penale per aver “provocato lesioni involontarie con invalidità non superiore a tre mesi per violazione (come dovrebbe essere il caso dei ciclisti colpiti dalla caduta) non deliberati da un obbligo di sicurezza o prudenza” le sarebbero applicate 1500€ di ammenda.

Jasha Sütterlin, il corridore che ha dovuto ritirarsi in seguito a quella maxi caduta. Se il corridore della DSM dovesse mettere nero su bianco la denuncia, a quel punto la signora rischierebbe 15000€ di multa e Ma la signora in questione rischia molto di più, se presenterà denuncia anche, il corridore che ha dovuto ritirarsi in seguito a quella maxi caduta. Se il corridore della DSM dovesse mettere nero su bianco la denuncia, a quel punto la signora rischierebbe 15000€ di multa e fino ad un anno di reclusione . Al momento, però, il corridore tedesco non ha presentato nessuna denuncia.

