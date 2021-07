Vingegaard, insieme a van Aert, era riuscito a staccare Pogacar. Lo sloveno ha però risposto presente e non ha perso niente. Ora arriva il Mont Ventoux e Pogacar è pronto Pogacar non ha nulla a che vedere con il doping? Sta diventando, purtroppo, un tormentone... È stata una tappa per velocisti quella di Valence, anche se qualcuno ha provato ad azionare qualche ventaglio per cogliere in castagna i rivali di classifica. Ad un certo punto lo stesso, insieme a van Aert, era riuscito a staccare. Lo sloveno ha però risposto presente e non ha perso niente. Ora arriva ile Pogacar è pronto ad un altro show per ribadire la sua maglia gialla . La superiorità del corridore dell'UAE Emirates, però, fa venire alla mente di qualche giornalista delle domande scomodissime. Glielo avevano chiesto durante il giorno di riposo , gli viene chiesto anche dopo la tappa vinta da Mark Cavendish Sta diventando, purtroppo, un tormentone...

Cosa dici a chi dubita di te?

Mi è stato già chiesto lunedì e ho esposto i fatti. Non so cosa fare per dimostrare la mia innocenza, ho già detto a quanti esami siamo sottoposti

Ma perché questa superiorità?

Sto dominando la corsa, ma dopo tante cadute dei miei avversari nelle prime tappe. Più che altro sto facendo dell'ordinario, perché per fortuna io non ho avuto cadute

Ma perché non rendi pubblici i tuoi dati di corsa?

Mi piacerebbe pubblicare i miei numeri, in modo che tutti possano vederli. Ma le altre squadre potrebbero approfittarne, usandoli contro di me. È un po' più complicato di questo. Posso solo dire che produco tanti watt, ed è un po' per questo che sono in maglia gialla

