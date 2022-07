Altri ritiri al Tour de France. Oltre a a casa per un problema muscolare , abbandona la corsa - prima della tappa di Peyragudes - anche. L'esperto corridore dellaaveva manifestato in mattinata alcuni sintomi, come se avesse il raffreddore, e al tampone effettuato è risultato positivo al covid, essendo così costretto a lasciare il Tour de France. Un uomo in meno, quindi, perche spera di salvarsi in queste due tappe pirenaiche per provare a vincere le due volate ancora a disposizione in questo Tour.